Mercoledi 5 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Vincenzo e' un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie e' morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti nella sua assenza, ma anche in quella bambagia di cui i soldi di papa' (e il suo senso di colpa) li ha circondati. Matteo, il primogenito, tracima idee "da un milione di dollari" e progetti "innovativi" insensati; Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, detto da Vincenzo "il coglione", PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere; Andrea e' iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si e' portato a letto meta' della facolta' over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e provare un'esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodita' della Milano vicina all'Europa.

A Quiet Place - Un posto tranquillo

John Krasinski dirige e interpreta l'horror rivelazione del 2018 con Emily Blunt. Una famiglia e' costretta a vivere senza fare rumore per salvarsi dai mostri che hanno invaso la Terra.

Il segreto di Babbo Natale

L'elfo Bernard e' da sempre intenzionato, con lo spirito creativo che lo anima, a proporre invenzioni strabilianti, ma il risultato che ottiene non e' mai apprezzato dagli elfi che debbono giudicarne il valore. Grazie a un problema che si verifica durante un test il temibile Neville Baddington riesce a scoprire dove si trova il villaggio di Babbo Natale e a raggiungerlo con lo scopo di impadronirsi della tecnologia super moderna che consente alla sua slitta gli spostamenti ultra veloci necessari nella Notte Santa. Ora tocca a Bernard entrare in azione.

Laguna blu: il risveglio

I palpiti amorosi del cult degli anni '80 rivivono in questa inedita avventura romantica con due giovani e bellissimi protagonisti, Indiana Evans e Brenton Thwaites. Durante una gita ai Caraibi, Dean e Emma naufragano su un'isola deserta dove si innamorano e scoprono le gioie della passione.

Derailed - Attrazione letale

Marito, padre, affermato pubblicitario: una vita apparentemente perfetta, quella di Charles. Ma l’essere umano è debole, e l’insoddisfazione latente farà deragliare l’uomo dal proprio binario prefissato di fronte all’incontro fortuito con Lucinda, sul treno delle 8. Tra i due, entrambi sposati, scoccherà la fatidica scintilla, che li condurrà inesorabilmente in una stanza di motel. Gli amanti verranno però presto interrotti da un malvivente...

50 primavere

Aurore e' separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventera' nonna. La societa' la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, Aurore decide di opporre resistenza, rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata. E se fosse il momento di cominciare una nuova vita?

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Quando torna al suo distretto Alex si accorge di aver guadagnato la stima dei suoi colleghi. Divertente e ricco di azione, ennesimo successo dell'irresistibile attore di colore "nato" con Una poltrona per due.

Atto di difesa - Nelson Mandela e il processo di Rivonia

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, il film che narra l'orrore dell'apartheid dal punto di vista dell'avvocato che nel 1963 difese il leader sudafricano dall'accusa di cospirazione.

Colazione da Tiffany (Versione Restaurata)

Holly è una provinciale - ma molto sofisticata - che vive a New York. Ha frequentazioni di gente di ogni tipo: artisti, ricchi, malviventi. Paul è un giovane scrittore protetto da un’amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza, che mira a sposare un miliardario, passa da una festa all’altra, rincorre il tempo, è fragile, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai, la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono, nel passato di Holly, scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque, sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l’ama davvero, e forse anche lei contraccambia.

Non si ruba a casa dei ladri

Antonio Russo e' un piccolo imprenditore napoletano la cui azienda e' fallita perche' ha perso una gara d'appalto truccata. Per poter pagare il master alla figlia negli Stati Uniti, lui e la moglie Daniela trovano lavoro come camerieri presso Simone Santoro, un faccendiere romano che vive in un villone con la fidanzata Lori e alimenta un giro di corruzione che ha per interlocutore primario un onorevole pugliese ammanicato con la criminalita' organizzata. Quando l'onorevole finisce in manette Simone si vede costretto a recuperare in fretta e furia i fondi che ha nascosto in Svizzera.

L'inganno

Premio per la miglior regia a Cannes 2017. Durante la Guerra Civile americana, un soldato viene soccorso dalle donne di un collegio femminile.

Danko

Un capitano della polizia sovietica dà la caccia in America a uno spacciatore di droga russo. Costui, arrestato a Chicago per un reato minore, viene consegnato a Danko (Schwarzenegger) ma fugge con l'aiuto dei suoi complici. Danko deve rimettersi al lavoro, in coppia con un volonteroso agente americano.

Pericolosamente insieme

Commedia tra i maggiori successi anni '80 che mescola il sentimentale con il poliziesco, con R. Redford nel ruolo di un affermato avvocato.

Un'impresa da dio

Neoeletto al Congresso, Evan si e' lasciato alle spalle Buffalo per portare sua moglie Joan e i suoi tre figli Dylan, Jordan e Ryan a Huntsville, in una piccola citta' di provincia in Virginia, dove ha inizio un nuovo capitolo della loro esistenza. Mentre si sistemano nella loro nuova casa, Evan si prepara per il suo primo giorno di lavoro come neoeletto membro del Congresso per lo Stato di New York. Animato da una spiritualita' piuttosto superficiale, Evan rivolge a Dio la preghiera di riuscire a cambiare il mondo, senza sapere che il Grande Uomo lassu' ha gia' fatto dei piani ambiziosi e ben precisi per lui.

