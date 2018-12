Giovedi 6 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Tomb Raider

Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre.

Belli di papa'

Vincenzo e' un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie e' morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti nella sua assenza, ma anche in quella bambagia di cui i soldi di papa' (e il suo senso di colpa) li ha circondati. Matteo, il primogenito, tracima idee "da un milione di dollari" e progetti "innovativi" insensati; Chiara frequenta locali alla moda e si intrattiene con Loris, detto da Vincenzo "il coglione", PR di ristoranti trendy e reinventore della Milano da bere; Andrea e' iscritto a filosofia e in due anni non ha dato nemmeno un esame, ma in compenso si e' portato a letto meta' della facolta' over 50. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e provare un'esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodita' della Milano vicina all'Europa.

Babbo Bastardo 2

Squallido, sboccato e osceno quanto basta, il cinico babbo natale di Billy Bob Thornton e' ancora una volta protagonista alcolizzato di una favola nera, appesa al cavo sfilacciato di un forno elettrico, sull'orlo del suicidio. lo avevamo lasciato in compagnia dell'amabile Sue e del paffuto Thurman Merman (la versione gioiosa di un "moccioso appiccicoso") in un apparente clima di serenita' ritrovata. Ma l'happy ending non appartiene alla vista sfocata dell'ultimo bicchiere di whiskey. Presto detto, la meta questa volta sara' Chicago. Coi soliti abiti rossi, la stessa barba bianca, l'immancabile elfo traditore e una new entry di tutto rispetto, mamma Sunny, spietata personalita' che sciorina nomignoli come fossero caramelle ad Halloween, il magnetico Willie Soke dovra' scassinare la cassaforte di un ente di beneficenza che si occupa di piccoli orfani. Catapultato in un vortice d'insulti dal miraggio di guadagnare milioni di dollari, Willie scoprira' a colpi di litigi e parolacce quanto la sua vita disastrata sia merito dell'egoismo illimitato di Sunny. Di come una madre menefreghista e anaffettiva sia causa - tra gli altri - del suo rapporto con le donne, ingestibile anche nell'ambito del piu' immediato dei complimenti.

La grande fuga del nonno

Tom Courtenay in un'avventurosa commedia per ragazzi. Un bambino aiuta il nonno, malato e infelice, a fuggire dalla casa di cura in cui e' stato rinchiuso dai figli.

Money Train

John (Snipes) e Charly (Harrelson) sono fratelli (il bianco e' stato adottato) e poliziotti. Il nero e' positivo e responsabile, l'altro simpatico e inaffidabile. Lavorano in metropolitana e un giorno decidono di rapinare il treno che trasporta gli incassi giornalieri. Chissa' se scherzano o se davvero vogliono saltare il fosso. Nel frattempo hanno ubriacato lo spettatore di filosofia spicciola. Dopo anni riecco Robert Blake (Baretta), ancora in forma.

Sei giorni, sette notti

Commedia leggera per Harrison Ford, burbero pilota e naufrago su un'isola deserta. In volo con la giornalista Anne Heche verso Tahiti, e' costretto ad un disastroso atterraggio a causa di una tempesta. I due caratteri opposti si scontrano nelle dure prove per la sopravvivenza.

Matrimonio al Sud

Lorenzo Colombo e' un "cumenda" milanese proprietario di una ditta di salumi che odia i "terroni". Pasquale Caprioli abita nel paesino campano San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano tutti "polentoni". Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino in un'universita' di Trento e decidano di sposarsi. E poiche' "il matrimonio piu' meridionale dei matrimoni meridionali" verra' ovviamente celebrato al sud, i Colombo si trasferiscono in "terronia" e iniziano una schermaglia con i Caprioli che proseguira' per tutta la durata dei preparativi.

I Tenenbaum

Dopo anni di separazione i tre fratelli adulti si ritrovano a fare un tuffo nel passato della grande e colorata casa d’infanzia di Archer Avenue (che tanto ricorda quella degli Amberson wellesiani) tra vecchi giochi in scatola e vinili impolverati.

L'ultimo imperatore

Sterminato affresco di quasi un secolo di storia cinese, dalla designazione di Pu-Yi, bimbo di tre anni, a imperatore della Cina, sino alla sua morte come semplice giardiniere nell’orto botanico di Pechino. Dai fasti della Città Proibita all’esilio dorato, dalla prigione in Siberia ai campi di rieducazione politica nella Cina di Mao, passando attraverso l’intesa con il Giappone in un disperato tentativo di tornare sul trono.

Wonder Woman

Diana e' figlia della regina delle Amazzoni. Un giorno un aereo precipita e l'amazzone salva il pilota Steve Trevor,impegnato contro i tedeschi.

Non si ruba a casa dei ladri

Antonio Russo e' un piccolo imprenditore napoletano la cui azienda e' fallita perche' ha perso una gara d'appalto truccata. Per poter pagare il master alla figlia negli Stati Uniti, lui e la moglie Daniela trovano lavoro come camerieri presso Simone Santoro, un faccendiere romano che vive in un villone con la fidanzata Lori e alimenta un giro di corruzione che ha per interlocutore primario un onorevole pugliese ammanicato con la criminalita' organizzata. Quando l'onorevole finisce in manette Simone si vede costretto a recuperare in fretta e furia i fondi che ha nascosto in Svizzera.

Firefox - Volpe di fuoco

Reduce dal Vietnam, il pilota Mitchell Gant viene richiamato in servizio per una delicata missione: impadronirsi di un rivoluzionario aereo da guerra russo, il Firefox, capace di prestazioni eccezionali.

La solitudine dei numeri primi

Alice e Mattia. Coetanei a Torino. Bambini le cui coscienze sono attraversate da un trauma profondo che non li abbandonera' mai. Alice e Mattia. Si conoscono. Potrebbero amarsi. Si separano (lui accetta un incarico in Germania e lei si sposa). Potrebbero ritrovarsi se consentissero a se stessi cio' che si sono sempre in qualche modo vietati.

Molto incinta

Ben Stone e' un ventitreenne che ha pochi soldi e vive con quattro amici una vita da eterno adolescente. Il loro obiettivo? Creare un sito Internet in cui informare sull'esatto minutaggio dei film in cui le star del cinema compaiono piu' o meno nude. Alison Scott e' una giovane in carriera che ha appena avuto una promozione nel network dedicato ai divi di Hollywood presso cui lavora: passera' davanti alla telecamera per interviste. Si reca quindi la sera in un locale per festeggiare e li' incontra Ben. L'alcool fa il resto e i due si ritrovano a letto impegnati in un rapporto senza contraccettivi.

