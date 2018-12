Sabato 8 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Vi presento Christopher Robin

Il commediografo A.A. Milne, Blue per gli amici, fatica a riprendere la propria vita sociale e professionale dopo aver combattuto la prima guerra mondiale e aver visto morire i suoi compagni. Per questo decide di prendere una casa nel Sussex, per cercare la serenita' nella natura, ma la decisione va stretta alla moglie Dafne, che lo lascia solo con loro figlio per inseguire il richiamo della vita cittadina.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Operation Chromite - Uomini d'onore

Liam Neeson nella storia degli eroi che liberarono la Corea del Sud. 1950: una squadra di spie viene incaricata di ottenere le informazioni cruciali per spezzare il predominio dei nordcoreani.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 302)

S.O.S. Natale

Lo spirito del Natale in un film per tutta la famiglia. Padre e figlio devono escogitare un piano per salvare Babbo Natale, atterrato nel posto sbagliato e arrestato dalla polizia.

(SKY CINEMA CHRISTMAS HD ore 21.15/canale 304)

Mulan II

Shang ha chiesto a Mulan di sposarlo e felici iniziano i preparativi per la festa di matrimonio. Ma quando Mushu, lo spiritoso draghetto amico di Mulan, capisce che in seguito al matrimonio perderà il suo lavoro di guardiano, inizia a progettare un modo per tenere separati i due innamorati.

(SKY FAMILY HD ore 21.00/canale 306)

In ostaggio

Wayne Hayes (Robert Redford) ricopre una posizione di rilievo in un’azienda di notevoli dimensioni. Improvvisamente, viene rapito da un suo dipendente, Arnold Mack (Willem Dafoe). Nel tentativo di negoziare la liberazione, le vite di Wayne e della moglie Eileen (Helen Mirren) vengono messe a nudo, mostrandone luci ed ombre.

(SKY MAX HD ore 21.00/canale 307)

French Kiss

Inseguendo il promesso sposo canadese Charlie, "deragliato" a Parigi per colpa di una francesina sexy, lamericana Kate trova sulla propria strada il simpatico imbroglione Luc, che ha rubato un prezioso collier per finanziare la sua attivita' di viticultore.

(SKY PASSION HD ore 21.00/canale 308)

Sconnessi

A pochi mesi dalle sale, la commedia con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet.

(SKY COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wall Street - Il denaro non dorme mai

Oliver Stone torna nelle stanze del potere tra gli squali della finanza, con Michael Douglas, Charlie Sheen e Shia LaBeouf. Gordon Gekko esce dal carcere dopo aver scontato la pena per le frodi attuate a Wall Street. Nessuno lo attende al di là del cancello. 2008. Gekko ha pubblicato le sue memorie e considerazioni sul passato e sul presente della finanza mondiale e le ha intitolate “L’avidita è buona?”. Intanto sua figlia, che si è rifiutata di fargli visita dopo la morte del fratello di cui lo accusa, ha una relazione con Jake Moore. Il giovane opera in Borsa sotto le ali dell’anziano Louis Zabel e crede nella possibilità di investire in un progetto finalizzato alla creazione di energia pulita. Zabel viene però messo in gravi difficoltà dalla diffusione di voci finalizzate alla sua eliminazione dal mercato e - non reggendo la pressione - si suicida. Da quel momento Jake si avvicina a Gekko il quale vorrebbe poter tornare ad avere un dialogo con sua figlia.

(SKY CINEMA CULT HD ore 21.00/canale 310)

Romeo e Giulietta

Nuova versione della tragedia a cura di Franco Zeffirelli. Il film vincitore di due premi Oscar (Pasquale de Santis per la Miglior fotografia e Danilo Donati per i Migliori costumi) fece conoscere al mondo lo sfarzoso estetismo di Zeffirelli e la sua capacità di tradurre nel linguaggio del grande schermo il fascisno del grande teatro. Il film venne inoltre valorizzato dalla splendida colonna sonora composta da un Nino Rota. L'intensa passionalità dei due protagonisti, perfetti nei loro ruoli, fece gran scalpore all'epoca per la loro giovanissima età, poco più che adolescenti (15 anni lei, 17 lui). Zeffirelli ha confezionato una miscela indimenticabile di bellezza, eleganza, sensualità, avventura e azione.

(SKY CLASSICS HD ore 21.00/canale 311)

La legge della notte

Veterano della Prima Guerra Mondiale, Joe Coughlin diventa un criminale nell'America del proibizionismo. Figlio del capo della polizia di Boston, ripudia il genitore e la buona educazione per trovare il suo posto nella guerra tra irlandesi e italiani. Tra fiumi di champagne, club fumosi e banditi che volano dai tetti coi loro Borsalino, deruba i primi e finisce per lavorare per i secondi. Indeciso sul suo status, Joe e' a disagio nei panni del gangster e usa con riluttanza la pistola, si innamora di Emma Gould, la pupa del boss che non gradisce, lo pesta e lo condanna a morte. A salvarlo e' l'intervento del padre, che non fa sconti, consegnandolo ai suoi uomini e alla prigione. Scontata la pena accetta la proposta di Maso Pescatore, padrino mafioso che lo spedisce a Tampa a contrabbandare alcol. Di nuovo innamorato, questa volta di una bellezza locale, i suoi affari sono intralciati dal Ku Klux Klan, dal fanatismo religioso di una giovane (ma)donna e dalle ambizioni paterne di Pescatore. Per guadagnarsi una vita di giorno questa volta dovra' mettere mano alle armi e abbracciare la legge della notte.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313)

Alex&Me

Con la medaglia d'oro olimpica, Alex Morgan. Dopo aver fallito un provino, Reagan ha la sua chance nel mondo del calcio.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Die hard - Duri a morire

Un terrorista di nome Simon (Irons) minaccia di far esplodere bombe in tutta New York, a meno che il poliziotto McClane (cui si affianca ben presto l'ex taxista Zeus) non segua le sue istruzioni. In realta' Simon realizza un clamoroso furto a Wall Street e solo i due indistruttibili eroi riescono a scoprirlo e a sconfiggerlo, dopo oltre due ore di corsa ininterrotta. Terzo film della serie Die Hard, dopo Trappola di cristallo (da un romanzo di Roderick Thorp) e 58 minuti per morire (da un romanzo di Walter Wager). Stavolta la storia nasce da una sceneggiatura originale, ricollegata al primo episodio e adattata su misura per gli ironici Willis e Jackson, entrambi reduci da Pulp Fiction.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315)

Di nuovo in gioco

Gus e' uno dei migliori scout nel mondo del baseball, da decenni. Con l'avanzare dell'eta', pero', sta perdendo la vista e facilitando il compito di chi, sul lavoro, vorrebbe fargli le scarpe. Sua figlia Mickey, convinta da un amico di famiglia, si offre di accompagnarlo nel Nord Carolina, per aiutarlo a decidere se un giovane battitore e' davvero la promessa che sembra. Da parte sua, pero', Gus non ha mai fatto altrettanto per stare vicino alla figlia e la trasferta si rivela per la ragazza l'occasione di mettere il padre alle strette ed esigere una spiegazione.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316)

Come è bello far l'amore

Andrea e Giulia hanno quarant'anni, un figlio adorato, una tata smaniosa, tanta serenita' e poca voglia di fare sesso. Voglia perduta negli anni, dentro il quotidiano, dietro la consuetudine, tra una casa al mare e un'altra in citta'. Apatica lei, distratto lui, per Andrea e Giulia non e' mai il momento giusto per consumare, meglio un fumetto o una rivista di gossip. La visita improvvisa di Max, porno divo residente (e operativo) a Hollywood, sollecita la loro indolenza, costringendoli a fare i conti con le troppe notti 'in bianco'. Amico di vecchia data di Giulia e amatore per professione, Max non lesinera' in suggerimenti e consigli per l'uso, disinibendo le inibizioni ed eccitando la fantasia. Tra anelli vibranti e preservativi ritardanti, il piacere non tardera' a venire.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317)