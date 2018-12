Martedi 11 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

L'altra metà della storia

Charlotte Rampling e Jim Broadbent in un dramma sentimentale. A causa di un diario lasciatogli in eredita', un uomo di 70 anni e' costretto a confrontarsi con i segreti del proprio passato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Maze Runner - La rivelazione

Il seguito del film The Maze Runner continua a raccontare la storia dei quattro protagonisti riusciti a scappare dal mortale labirinto, e ora in fuga in una terra desolata colpita dalle eruzioni solari.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 302)

Un Natale per due

Protagonisti sono due esilaranti personaggi: Claudio, businessman cinico e donnaiolo, interpretato da Gassman, e Danilo, un impiegato goffo ed invadente ma dal cuore d'oro, impersonato da Brignano. Il primo, e' un 'tagliatore di teste' che deve decimare il personale dell'azienda siciliana in cui e' impiegato Danilo. Diversissimi tra loro, ma legati dalla comune necessita' di tornare a Natale al Nord dalle rispettive famiglie, per una serie di coincidenze e disavventure si trovano a condividere la stessa auto. Il loro viaggio on the road da Catania a Torino si trasforma in un'odissea, ricca di divertenti contrattempi, malintesi, equivoci e situazioni comiche, durante il quale si odieranno, si scontreranno, impareranno a conoscersi fino a stringere una forte quanto inaspettata amicizia.

(SKY CINEMA CHRISTMAS HD ore 21.15/canale 304)

Vampiretto

Rudolph Sackville-Bagge sta per compiere 13 anni - per la trecentesima volta. E' infatti un vampiretto che vive in Transilvania, apparentemente indisturbato. Ma il perfido Rookery, cacciatore di vampiri, e' in agguato e riesce a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia: riescono a fuggire solo il ragazzino, i genitori e la sorella Anna, e riparano nella vicina Germania presso un bed and breakfast che ospita gia' una famiglia di San Diego in vacanza.

(SKY FAMILY HD ore 21.00/canale 306)

Codice fantasma

Dopo la sua ultima missione, andata disastrosamente male, all'agente veterano della CIA dei black ops Emerson Kent (John Cusack) viene data un'ultima possibilita' per dimostrare di avere ancora quello che serve per fare il suo lavoro. Il suo nuovo incarico: fare la guardia a Katherine, un'operatrice a distanza con un incarico top-secret. Quando una squadra d'e'lite di assalitori armati assedia la stazione, Emerson e Katherine si ritrova improvvisamente in una lotta per la vita o la morte contro un nemico sconosciuto. Con la stazione compromessa e delle vite innocenti in gioco, devono interrompere questo complotto mortale prima che sia troppo tardi.

(SKY MAX HD ore 21.00/canale 307)

The Confirmation

Clive Owen in un intenso dramma con Maria Bello. Un falegname ottiene un nuovo lavoro, ma viene derubato dei suoi attrezzi. Si mette cosi' alla disperata ricerca dei ladri insieme al figlio.

(SKY PASSION HD ore 21.00/canale 308)

Ladre per caso

Jean Reno e' un infallibile ladro professionista in una brillante commedia francese. Patrick scopre di avere due figlie e le coinvolge nel furto di un preziosissimo Stradivari.

(SKY COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Anime nere

Leo, figlio irrequieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile sulla saracinesca di un bar protetto da un clan locale, in quel di Africo nel cuore dell'Aspromonte. Una provocazione come risposta a un'altra provocazione. Un atto intimidatorio, ma anche un gesto oltraggioso che il ragazzo immagina come prova di coraggio e affermazione d'identita' nei confronti del clan rivale e nei confronti del padre, maggiore di tre fratelli, dedito alla cura degli animali e dei morti, e lontano dalla cultura delle faide. I fratelli di Luciano hanno preso altre strade lontano da Africo, in una Milano permeata di affari criminali lungo la rotta della droga tra l'Olanda e la Calabria. Dopo la provocazione notturna, Leo deve e vuole cambiare aria, e raggiunge lo zio Luigi, il piu' giovane dei tre fratelli, spavaldo nel correre su e giu' per l'Europa stingendo patti "commerciali" con cartelli sudamericani, e lo zio Rocco, ormai trapianto a Milano con aria e moglie borghese, arricchito proprio dai proventi di quei traffici internazionali. L'eco della bravata di Leo giunge in quel di Milano e risveglia la mai sopita attrazione per la vendetta, la faida in un misto di orgoglio represso dal benessere, o da esso alimentato sotto mentite spoglie. Il fratello maggiore infatti viene richiamato bonariamente dal boss del clan rivale, e umiliato nel suo essere uomo, primogenito, padre di famiglia. I fratelli si mettono in viaggio verso il loro Sud, la loro terra, sentendo il richiamo di una cultura antica, richiamo fatale a un destino immutabile che punta dritto verso la tragedia, senza scampo.

(SKY CINEMA CULT HD ore 21.00/canale 310)

Gli inesorabili

Una bella ragazza (Audrey Hepburn), adottata da una famiglia di allevatori, è sospettata d’aver sangue indiano nelle vene. Quando il sospetto diviene certezza, si fa il vuoto attorno a lei e ai familiari. Una notte i Kjowa vengono a riprendersela, ma il capofamiglia (Burt Lancaster), innamorato della ragazza, rifiuta di consegnarla. Lo scontro si rivelerà un vero massacro.

(SKY CLASSICS HD ore 21.00/canale 311)

La vendetta di luna

Scampata al massacro della sua famiglia durante una vacanza in montagna, Luna scopre che in realta' suo padre era una spia russa sotto copertura.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313)

La Grande Gilly Hopkins

Una bambina di undici anni, che passa da una casa-famiglia all'altra, finisce nell'abitazione di Maime Trotter, una mamma adottiva molto strana.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

L'avvocato del diavolo

Thriller giudiziario e parabola faustiana. Un brillante avvocato,K. Reeves, la sua bella moglie, C. Theron e il Grande Tentatore, Al Pacino.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315)

Il mio amico Nanuk

Il giovane Luke vive nella regione artica in cui nascono gli orsi polari. Il padre e' morto annegato fra i ghiacci e la madre, che e' una ricercatrice, cerca di proteggere lui e la sorella Abby da ogni pericolo. Un giorno un'orsa bianca si avvicina all'abitato della citta' di Devon e le forze dell'ordine, dopo averla narcotizzata, la trasportano presso il lontano Cape Resolute. Peccato che l'orsa avesse con se' un cucciolo che viene ritrovato a Devon proprio da Luke. Da quel momento il ragazzo fara' il possibile per ricongiungere il piccolo, che ribattezzera' con il nome Nanuk (in lingua inuit significa "orso vagabondo"), con la sua mamma.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316)

Cado dalle nubi

Checco vive in Puglia e coltiva il sogno di fare il musicista neomelodico ma la sua ragazza, Angela, non lo prende sul serio e, stanca del suo disimpegno, lo abbandona. Addolorato, Checco lascia Polignano a mare e va dal cugino a Milano. Qui conosce la bella Marika, figlia di un leghista convinto, alla quale sembra non interessare che come amico, buffone di corte. Affranto, Checco decide allora di tentare il provino per il programma "I want you", che seleziona talenti musicali per la tv.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317)