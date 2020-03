Mercoledi 18 Marzo sui canali Sky Cinema HD

SKY #IoRestoACasa | Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, fino al 3 aprile 2020, dà la possibilità a TUTTI gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto ovvero i pacchetti Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.



Cold Blood - Senza pace

Jean Reno in un thriller ambientato nella selvaggia natura canadese. L'arrivo di una donna sopravvissuta a un incidente interrompe la solitudine di un sicario che vive in una baita isolata

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il signor diavolo

Pupi Avati torna all'horror con una storia intrisa di paure e superstizioni. Nel Veneto rurale degli anni 50 un bambino uccide un coetaneo, convinto che si tratti del demonio

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man 2

Secondo capitolo della trilogia con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. Oscar agli effetti speciali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I pronipoti - Il film

Gli amatissimi cartoon creati da Hanna & Barbera in un lungometraggio d'animazione. George Jetson si trasferisce con la famiglia su un satellite per scoprire l'identita' di un sabotatore.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jane Got a Gun

Natalie Portman in un western con Ewan McGregor e Joel Edgerton. La moglie di un fuorilegge contatta l'ex amante per difendersi dai nemici del marito e salvare la propria fattoria.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Under Suspicion

Morgan Freeman, Gene Hackman e Monica Bellucci in un thriller ricco di pathos. Un ufficiale di polizia indaga su un ricco uomo d'affari, sospettato della morte di due ragazzine.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mangia, prega, ama

Alla ricerca della felicita' con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Missing - Scomparso

Jack Lemmon, miglior attore a Cannes, in una pellicola premiata con l'Oscar per la sceneggiatura. Cile, 1973: un uomo si mette sulle tracce del figlio, disperso dopo il golpe di Pinochet.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Beauty Shop

Queen Latifah, Alicia Silverstone e Andie MacDowell in una commedia al femminile, ambientata in un salone di bellezza, punto di incontro di clienti bizzarri e appassionati di gossip.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Peppermint - L'angelo della vendetta

'Revenge movie' con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita. Dopo l'assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia, una donna decide di farsi giustizia da sola.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Justice League

Dall'universo DC Comics, uno spettacolare action movie. Dopo la morte di Superman, un'antica minaccia, sconfitta secoli prima, torna a far sentire la sua presenza. Batman, B. Affleck, chiama a raccolta altri quattro supereroi (Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg) per difendere l'umanita'.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Next Three Days

John Brennan, la moglie Lara e il loro piccolo Luke fanno colazione, quando la polizia irrompe con un mandato d'arresto per omicidio a carico della donna. Per tre anni, il marito le fa visita quotidianamente, certo che sia tutto un abbaglio. Quando anche l'ultimo appello viene respinto e Lara tenta il sucidio, John decide che se non sara' la legge a fare uscire sua moglie di prigione, sara' lui.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Jarhead

Swofford, arruolatosi come suo padre e suo nonno prima di lui, durante l'operazione Desert Storm, nella prima Guerra del Golfo, attraversa i deserti mediorientali con i soldati Iracheni sempre potenzialmente all'orizzonte.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Carnera - The Walking Mountains

Anni '30. La storia di una delle leggende della storia dello sport: Primo Carnera, "La Montagna che cammina", un gigante di oltre due metri di statura. Con A. Iaia

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Matrimonio alle Bahamas

Dal regista di "Matrimonio a Parigi". L'incontro-scontro tra due famiglie per l'organizzazione di un matrimonio in una location da favola. Con M. Boldi e A. Barbera.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)