DAZN Serie A 30 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Chi pensava che lo stop imposto dal lockdown avrebbe influito sulla qualità del calcio che avremmo visto con la ripresa del campionato, dopo un paio di giornate di Serie A TIM si è già ricreduto; tutti i club, infatti, grandi o piccoli che siano, continuano a regalare valanghe di gol e a tenere alto il livello di intrattenimento.

La Serie A TIM su DAZN si apre sabato 4 luglio alle 21:45 con il match tra Lazio e Milan. Già soprannominata la “squadra delle rimonte”, per il team di Inzaghi il match contro i rossoneri si prospetta tutto in salita per via di pesanti assenze come quella di Immobile, capocannoniere della Serie A. Ghiotta occasione, invece, per Pioli per tenere il passo del Napoli e continuare a respirare aria d’Europa.

Il match delle 17:15 di domenica 5 luglio sarà Inter-Bologna. Dopo lo spettacolo in casa con il Brescia che ha visto i nerazzurri gonfiare la rete per ben sei volte, la squadra di Conte sembra intenzionata a non smentirsi contro gli emiliani che invece devono rifarsi dopo il deludente pareggio in casa. Alle 19:30 sarà la volta di Sampdoria-Spal: nonostante il demoralizzante penultimo posto, la squadra ferrarese sembra non rassegnarsi al suo destino come dimostra il pareggio contro il Milan. Molto più importante sarà vincere per la Sampdoria per accumulare i punti necessari e scongiurare una volta per tutte la retrocessione.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 4 LUGLIO 2020

ore 21:45 Serie A 30a Giornata: Lazio vs Milan (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Giulia Mizzoni

Pre e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

All'Olimpico il Milan non vince in campionato contro la Lazio dal 2015: non sarà una partita semplice per i rossoneri, che sfidano una delle squadre più costanti in questa stagione. Come finirà? La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A TIM (59): completano 65 vittorie rossonere e 29 biancocelesti. Dopo il 2-1 della gara d'andata, la Lazio potrebbe vincere andata e ritorno in una singola stagione di Serie A TIM contro il Milan per la prima volta dal 1977/78 (al ritorno vinse a tavolino). La Lazio non vince una partita di Serie A TIM contro il Milan nel girone di ritorno dal gennaio 2015: da allora due pareggi seguiti da due successi rossoneri. Lazio e Milan si sono affrontate 76 volte in casa dei biancocelesti in Serie A TIM, con un bilancio di 19 vittorie casalinghe, 36 pareggi e 21 successi esterni. La Lazio è imbattuta da 16 gare interne di Serie A TIM (12V, 4N): l'ultima sconfitta in casa risale infatti al maggio 2019, contro l'Atalanta. Il Milan ha segnato nelle ultime 11 partite di campionato, non arriva ad almeno 12 da settembre 2017 (21 in quel caso). Stefano Pioli ha allenato la Lazio per 69 partite di Serie A TIM tra il 2014 e il 2016: per lui 32 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte. La Lazio giocherà la sua prima partita di questo campionato senza Ciro Immobile. Negli spezzoni del torneo in corso senza di lui in campo la media gol a partita dei biancocelesti è passata da 2.2 a 1.5. Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fatto il suo esordio in Serie A TIM nel settembre 2016 proprio contro il Milan. Nell'agosto 2016 Franck Kessié del Milan ha esordito in Serie A TIM con la maglia dell'Atalanta, realizzando due reti, proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi.

DOMENICA 5 LUGLIO 2020

ore 17:15 Serie A 30a Giornata: Inter vs Bologna (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano: Marco Russo e Massimo Gobbi

Appuntamento a San Siro per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che sfida l'Inter di Antonio Conte: come finirà?

L'Inter ha affrontato il Bologna 145 volte in Serie A TIM: 70 successi, 35 pareggi e 40 sconfitte. Dopo aver vinto la gara d'andata, l'Inter potrebbe ottenere due successi nello stesso campionato contro il Bologna per la prima volta dalla stagione 2015/16. Sono 72 le sfide in casa dell'Inter: il bilancio si compone di 40 vittorie interne, 21 pareggi e 11 successi esterni. L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A TIM solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti). Il Bologna non pareggia una partita in trasferta in Serie A TIM dallo scorso settembre; da allora ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide esterne (5V, 6P). Il Bologna è l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol da fuori area in trasferta in questa Serie A TIM. Antonio Conte ha affrontato sette gare contro il Bologna in Serie A TIM: per l'allenatore dell'Inter cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta. Il primo gol del centrocampista dell'Inter Antonio Candreva in Serie A TIM è arrivato proprio contro il Bologna, nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus. Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l'Inter in Serie A TIM, l'ultimo tuttavia nel febbraio 2015 con la maglia del Sassuolo. L'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha giocato 140 gare e segnato 39 gol in Serie A TIM con la maglia dell'Inter, tra il 2012 e il 2017.





Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Roberto Cravero Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano: Marco Russo e Massimo Gobbi Appuntamento a San Siro per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che sfida l'Inter di Antonio Conte: come finirà? L'Inter ha affrontato il Bologna 145 volte in Serie A TIM: 70 successi, 35 pareggi e 40 sconfitte. Dopo aver vinto la gara d'andata, l'Inter potrebbe ottenere due successi nello stesso campionato contro il Bologna per la prima volta dalla stagione 2015/16. Sono 72 le sfide in casa dell'Inter: il bilancio si compone di 40 vittorie interne, 21 pareggi e 11 successi esterni. L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A TIM solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti). Il Bologna non pareggia una partita in trasferta in Serie A TIM dallo scorso settembre; da allora ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide esterne (5V, 6P). Il Bologna è l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol da fuori area in trasferta in questa Serie A TIM. Antonio Conte ha affrontato sette gare contro il Bologna in Serie A TIM: per l'allenatore dell'Inter cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta. Il primo gol del centrocampista dell'Inter Antonio Candreva in Serie A TIM è arrivato proprio contro il Bologna, nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus. Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l'Inter in Serie A TIM, l'ultimo tuttavia nel febbraio 2015 con la maglia del Sassuolo. L'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha giocato 140 gare e segnato 39 gol in Serie A TIM con la maglia dell'Inter, tra il 2012 e il 2017. ore 19:30 Serie A 30a Giornata: Sampdoria vs Spal (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sfida salvezza tra Sampdoria e SPAL: un pareggio non servirebbe a nessuno e andrebbe soltanto a vantaggio delle altre concorrenti nella lotta per non retrocedere. Chi vincerà? Sono 35 i precedenti tra Sampdoria e SPAL in Serie A TIM: per i blucerchiati 12 vittorie, 12 pareggi e 11 partite perse. Un solo pareggio nelle ultime 13 sfide di Serie A TIM tra Sampdoria e SPAL: nel parziale cinque successi emiliani e sette vittorie liguri, ultime tre incluse. Sono 17 gli scontri diretti in casa della Sampdoria: il bilancio si compone di sette vittorie interne, sei pareggi e quattro successi esterni. Dal ritorno nel massimo campionato della SPAL, 12 delle 13 reti segnate nelle gare tra ferraresi e Sampdoria sono arrivate da dentro l'area di rigore: l'unica eccezione è stata la punizione di Kurtic nello scorso campionato. La Sampdoria ha subito 12 reti nelle ultime quattro partite interne di Serie A TIM, tante quante nelle precedenti 12. La SPAL ha pareggiato soltanto una delle ultime 21 trasferte di Serie A TIM, parziale in cui ha registrato ben 14 sconfitte (6V). La SPAL è la squadra che ha perso più trasferte in questa Serie A TIM (11): nessuna formazione ha inoltre segnato meno reti dei ferraresi in trasferta nel campionato in corso (10). Fabio Quagliarella ha preso parte a sei degli otto gol della Sampdoria contro la SPAL dal ritorno dei ferraresi in Serie A TIM (quattro reti e due assist). La Sampdoria è l'unica squadra contro cui l'attaccante della SPAL Alberto Cerri ha segnato più di una rete in Serie A TIM (due). La Sampdoria è la squadra contro cui l'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha giocato più partite senza mai trovare la rete in Serie A TIM (sette sfide).

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog