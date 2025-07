DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Mentre prosegue il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN - piattaforma globale di live streaming e intrattenimento sportivo - ha raggiunto un accordo per l’acquisizione, in mercati internazionali chiave, dei diritti esclusivi e non esclusivi delle principali competizioni della Lega Serie A (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), rafforzando così la consolidata partnership con la massima serie in Italia e il proprio portfolio di diritti calcistici premium.

Per la stagione 2025/26, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A nel Regno Unito e Irlanda, e negli Stati Uniti (solo in lingua spagnola – compresi i territori statunitensi e i Caraibi), oltre a detenere i diritti per gli highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nella maggior parte dei mercati globali in cui è presente. Questa operazione rientra nella strategia di espansione di DAZN del proprio portfolio di diritti calcistici premium a livello globale.

Copertura in diretta del campionato di Serie A - Nei nuovi mercati, DAZN offrirà il grande calcio italiano a sempre più appassionati, trasmettendo tutte e 10 le partite in programma ogni giornata, attraverso modalità specifiche a seconda del Paese:

Regno Unito e Irlanda : diritti esclusivi fino a otto partite per ogni turno di campionato, con due partite in co-esclusiva. Più di 300 partite saranno trasmesse in diretta integrale ad esclusione delle partite che vengono disputate nella finestra di blackout del sabato nel Regno Unito e in Irlanda che non possono essere trasmesse in diretta per intero. Questo rappresenta un’importante novità per DAZN in un mercato, quello del Regno Unito, dove per la prima volta sarà disponibile in diretta una grande competizione calcistica europea per il pubblico britannico.





Stati Uniti (solo in spagnolo – compreso i territori statunitensi e i Caraibi): cinque partite per turno in esclusiva e cinque in co-esclusiva con una programmazione pensata per massimizzare l'accesso del pubblico latino. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta.

Highlights distribuiti a livello globale - Oltre alla copertura in diretta della Serie A, DAZN ha acquisito i diritti per gli highlights del massimo campionato italiano, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in quasi tutti i Paesi del mondo. Gli highlights saranno disponibili almeno un’ora dopo il fischio finale, con clip da due o tre minuti per partita, a seconda del territorio.

Ai nuovi territori annunciati oggi, si affiancano quelli già coperti dai precedenti accordi internazionali siglati in Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone, dove DAZN trasmetterà la Serie A fino al 2027.

“La Serie A è uno dei campionati di calcio più prestigiosi. La nostra collaborazione con la Lega Serie A si è rafforzata sempre più, soprattutto da quando DAZN è diventato il principale broadcaster nazionale del campionato a partire dalla stagione 2021/22”, ha dichiarato Pete Oliver, CEO of Growth Markets di DAZN. “Questo accordo consolida la posizione di DAZN come piattaforma globale del calcio, ampliando la sua presenza in Europa e nelle Americhe, e offrendo ai tifosi un accesso al calcio italiano senza pari, proprio durante lo svolgimento del Mondiale per Club FIFA 2025. Dal Napoli al Milan, dalla Roma alla Juventus, i tifosi vogliono il calcio italiano – e DAZN è pronto a offrirlo”.