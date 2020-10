Mercoledi 21 Ottobre 2020 Sky Cinema HD, 5 Days of War

5 Days of War

Rupert Friend, Val Kilmer e Andy Garcia in un action bellico. Un reporter di guerra e un cameraman smascherano le atrocità commesse durante il conflitto russo-georgiano del 2008.

Drive Me Home

Marco D'Amore e Vinicio Marchioni in un road movie di Simone Catania. Due amici d’infanzia si ritrovano da adulti e mettono da parte le questioni irrisolte riscoprendo l'antica sintonia.

Termination Salvation

Il premio Oscar Christian Bale e Sam Worthington ("Avatar") nel quarto capitolo della saga di fantascienza. 2018: dopo la distruzione nucleare il mondo e' dominato dai Terminator, macchine da guerra controllate da un gruppo di intelligenze artificiali che vuole distruggere il genere umano. I pochi superstiti, guidati da John Connor, combattono per la salvezza e un oscuro personaggio venuto dal passato, portatore di un misterioso segreto, si unisce a loro nella battaglia per la sopravvivenza. Breve apparizione, anche se in digitale, per Arnold Schwarzenegger.

Ooops! Ho perso l'arca...

Mentre il diluvio incombe, due cuccioli di una razza molto rara si perdono e non riescono a salire sull'Arca di Noe'. Devono lottare per sopravvivere.

La Maschera di Zorro

Il tenebroso Antonio Banderas si cela sotto la maschera del paladino degli oppressi, affiancato da una sensuale Catherine Zeta-Jones e da Anthony Hopkins. Ormai anziano, Don Diego de la Vega prepara la sua vendetta contro il governatore spagnolo, che venti anni prima ha ucciso sua moglie e rapito sua figlia. Inizia così ad addestrare Alejandro, giovane bandito, per trasformarlo nel nuovo Zorro e affrontare con lui il malvagio governatore che lo spedì in prigione. Una curiosità, il film doveva esser diretto da Steven Spielberg che ne è comunque il produttore.

La Figlia Del Generale

John Travolta in divisa, in un thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare. Un ufficiale dell'Esercito americano, figlia del generale Campbell, viene trovata morta in uno scenario sadomaso. Il detective militare Paul Brenner, aiutato da una collega, ha soltanto 36 ore per trovare il colpevole prima che intervenga l'FBI. Ma sembra che il generale, invece di collaborare alla ricerca del colpevole, stia nascondendo qualcosa. Per lui l'interesse dell'esercito viene prima di tutto ma le indagini vanno avanti, facendo emergere inquietanti e insospettabili retroscena.

Un amore sopra le righe

Doria Tiller e Nicolas Bedos nella storia di un 'amore irreversibile'. Nel 1971, un ambizioso scrittore e una brillante studentessa iniziano un tumultuoso rapporto che durerà 45 anni.

La grazia del mio cuore

Nel 1958, Edna Buxton lascia Philadelphia per andare a New York per realizzare un suo progetto: diventare cantante.

Brave ragazze

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’amico nella commedia diretta da Michela Andreozzi. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca.

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d'incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro

Gamberetti per tutti

Ironica commedia francese sul diritto alla diversita'. Accusato di omofobia, un campione olimpionico e' costretto ad allenare una squadra di pallanuoto per i campionati mondiali LGBT.

Justice League

Dall'universo DC Comics, uno spettacolare action movie. Dopo la morte di Superman, un'antica minaccia, sconfitta secoli prima, torna a far sentire la sua presenza. Batman, B. Affleck, chiama a raccolta altri quattro supereroi (Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg) per difendere l'umanita'.

Jason Bourne

Quinto capitolo della saga. Jason Bourne e' stato nuovamente cacciato dalla CIA e viene aiutato da Nick Parsons, un'ex agente della CIA, a entrare in possesso di alcuni file segreti, tra i quali compare il Treadstone in cui Bourne e' coinvolto personalmente. L'operazione di hackeraggio viene, pero', scoperta dall'agente Heater Lee che immediatamente lo riferisce al direttore Dewey, non sapendo, pero', che e' lui stesso la mente del Treadstone. Ormai ricercato da tutta la CIA, Bourne dovra' fuggire, tentando di trovare risposte alle domande sul suo passato. Con Matt Damon

Michael Clayton

Michael Clayton e' un ex pubblico ministero che lavora per un importante studio legale. Il giorno in cui si trova a dover affrontare il caso di una grossa societa' accusata per aver venduto un prodotto cancerogeno, per lui giunge la resa dei conti. Con G. Clooney e T. Swinton

Le donne non vogliono più

Davanti al rifiuto della propria compagna di avere figli, un uomo con desiderio di paternità prova una strada alternativa. Con Pino Quartullo

