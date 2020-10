Venerdi 30 Ottobre 2020 Sky Cinema HD, It - Capitolo 2 | We Are Who We Are

Conan the barbarian

Jason Momoa nel remake del cult che lancio' Schwarzenegger. Conan vuole vendicarsi di Khalar Zym, l'esperto di occultismo e magia nera che ha ucciso suo padre e sterminato il suo villaggio

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

We Are Who We Are Ep. 7 e 8 [in 4K HDR con Sky Q SAT premendo tasto verde]

La morte di Craig destabilizza gli equilibri interni alla base: il padre di Caitlin accusa la madre di Fraser di esserne la diretta responsabile. Caitlin sta per trasferirsi a Chicago quando Fraser le propone di scappare insieme a Bologna per un concerto. La fuga avra' risvolti inaspettati.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La fine del mondo

Pazzesca commedia fuori dagli schemi con Simon Pegg e Nick Frost. Cinque amici si riuniscono dopo tanti anni per un'epica gara di bevute, ma vengono travolti da un'invasione aliena.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Piovono polpette

Una scorpacciata di gag per un divertente film d'animazione. Uno scienziato progetta una macchina per sconfiggere la fame nel mondo e ogni genere di leccornia comincia a cadere dal cielo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I Mercenari 2

Sylvester Stallone e le migliori star dell'action in un trascinante sequel. La squadra di mercenari al soldo della Cia deve vendicare l'omicidio di un collega, ucciso da un terrorista.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Monolith

Prodotto da Sky Cinema, un thriller tratto dall'omonima graphic novel. Da sola nel deserto, una donna deve liberare il suo bambino rimasto chiuso all'interno di una macchina super blindata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tre cuccioli e un anello

Una romantica commedia in Florida. Lisa si reca per Natale in una localita' balneare con i suoi tre cuccioli Golden Retriever. Saranno loro a riportarle l'uomo che le ha spezzato il cuore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vita Segreta di Maria Capasso

Luisa Ranieri nella storia di una donna che scala il mondo del crimine. Una vedova napoletana in difficolta' accetta l'aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mamma o papa'?

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di una commedia francese. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

District 9

Sharlto Copley in un fanta-action prodotto da Peter Jackson. Johannesburg: un virus sconosciuto scatena la guerra fra esseri umani e una comunita' di alieni confinati in un ghetto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Jojo Rabbit

Oscar alla sceneggiatura per la favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. JoJo ha un amico immaginario: Hitler. Un giorno trova una ragazza ebrea nascosta in casa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

It - Capitolo 2

Andres Muschietti, dopo aver diretto "It" nel 2017, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King e il maggior incasso di sempre per un film horror, dirige anche il sequel, confermando Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") e B. Skarsgard ("The Divergent Series: Allegiant") nel cast di star, a cui si aggiunge James McAvoy ("Split"). Il capitolo 2 e' ambientato 27 anni dopo il primo, e segna la resa dei conti tra il Club dei Perdenti, ormai adulti, e il pagliaccio demoniaco Pennywise.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

In time

In un futuro distopico, gli uomini sono geneticamente progettati per smettere di invecchiare a 25 anni. Dopodiche' si vive ancora una anno e se non si riesce a guadagnare altro tempo si muore. Il tempo e' dunque la valuta in corso, e quindi i ricchi possono vivere per sempre, gli altri no. Il giovane Will Salas riceve da un uomo un regalo inaspettato: piu' di un secolo di vita. Le autorita' gli danno la caccia per catturarlo ma lui decide di porre fine alle dittatura del tempo. Con Justin Timberlake, Amanda Seyfried

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Big White

Paul Barnell e' il proprietario di un'agenzia di viaggi ad Anchorage, in Alaska, dove gli affari purtroppo non procedono bene. Come se non bastasse, la moglie Margaret e' affetta dalla sindrome di Tourette, che la rende instabile e imprevedibile. Paul e' convinto che la risoluzione di tutti i suoi problemi arriverebbe con un bel gruzzolo di denaro: decide quindi di truffare l'assicurazione e riscuotere una polizza sulla vita intestata a suo fratello Raymond, scomparso da anni. Ma la compagnia non consente l'incasso della polizza in assenza del corpo del morto.Tutto sembra risolversi quando due maldestri malviventi gettano nel cassonetto vicino all'agenzia di viaggi il cadavere di uno sconosciuto. Paul ha un'idea: recupera il corpo ed inscena il ritorno del fratello senza pero' aver fatto i conti con uno scrupoloso perito.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

A Natale mi sposo

Gustavo e' un cuoco milanese a Roma. Padre di un adolescente che coltiva il sogno di un amore impossibile, Gustavo viene scambiato per un celebre chef e invitato a organizzare a St. Moritz un sofisticato pranzo di nozze. Il matrimonio pero' ?non s'ha da fare? perche' Fabio, figlio di Gustavo, e' invaghito da sempre di Chris, sposina promessa per interessi paterni alla prole ottusa di un ricco banchiere svizzero. Figlia di uno scrittore dozzinale e di una madre burina, Chris ricambia il sentimento di Fabio ed e' decisa a fuggire con lui. Li favoriscono o li boicottano una messe di personaggi naif e disgraziati che infilano battutacce e praticano la trivialita'.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)