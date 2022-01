Giovedi 6 Gennaio 2022 Sky e Premium Cinema, La principessa incantanta

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento piu' delicato della loro lunga vita insieme.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La teoria del tutto

Oscar a Eddie Redmayne, al fianco di Felicity Jones nel biopic sullo scienziato Stephen Hawking: una vita segnata dalla malattia, dalla scienza e dall'insuperabile amore per la moglie Jane.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il principe mezzosangue

David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avra' bisogno di Lumacorno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La principessa incantanta

Avventurosa fiaba animata ricca di magia. Ruslan e' un giovane attore che sogna di diventare cavaliere, Mila e' una principessa un po' ribelle. Il destino li fara' incontrare.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Drive Angry

Nicolas Cage e Amber Heard in un action demoniaco. Milton fugge dall'inferno per vendicarsi del leader di una setta satanica che ha ucciso sua figlia e ha preso in ostaggio sua nipote.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

No Sudden Move

Don Cheadle, Benicio Del Toro, Ray Liotta e Jon Hamm nel gangster movie di Steven Soderbergh. Detroit, 1955: tre criminali sono incaricati di rubare un documento, ma qualcosa va storto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mickey Occhi Blu

Spassoso gangster movie con Hugh Grant, James Caan e Jeanne Tripplehorn. Per poter sposare la figlia di un boss newyorkese, un timido gallerista inglese dovra' mostrare 'doti da mafioso'.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Era mio figlio

Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d'onore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Poveri ma richissimi

Fausto Brizzi dirige Christian De Sica ed Enrico Brignano nel sequel di 'Poveri ma ricchi'. I Tucci entrano in politica e indicono un referendum per sancire l'indipendenza del loro borgo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fast&Furious 9

Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Questione di cuore

Antonio Albanese e Kim Rossi Stuart in una storia di amicizia di Francesca Archibugi. L'incontro in ospedale tra uno sceneggiatore e un carrozziere cambiera' le loro vite per sempre.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Batman v Superman: Dawn of Justice

Spettacolare film, basato sui personaggi dei fumetti DC Comics. Mentre Batman, Ben Affleck, e Superman, Henry Cavill, si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Cast impreziosito da Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane e Laurence Fishburne.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

San Andreas

Action apocalittico con Dwayne Johnson e Alexandra Daddario. Ray Gaines, pilota di elicotteri della squadra di soccorso dei vigili del fuoco di Los Angeles, dopo un terribile terremoto tenta di portare in salvo l'ex moglie e la figlia Blake, intrappolata in un edificio di San Francisco. Si scopre che l'intera faglia di San Andreas si sta spostando e causera' una serie di gravi sismi che distruggeranno tutte le citta' lungo la sua linea. Ma il tempo rimasto e' poco.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Balloon - Il vento della libertà

Da una storia vera. Estate 1979: le famiglie degli Strelzyk e dei Wetzel lavorano da due anni in gran segreto a un piano assai rischioso per fuggire dalla Germania dell'Est e regalare ai propri figli un futuro migliore. Consapevoli dell'impossibilita' di valicare il confine via terra, i protagonisti si impegnano nella progettazione e nella costruzione di una mongolfiera con la quale prendere il volo e raggiungere l'Ovest. Alla vigilia della partenza, il capofamiglia dei Wetzel, ideatore del progetto, capisce che l'aerostato non avrebbe retto il peso di tutti i fuggitivi e lascia partire la famiglia Strelzyk. Il pallone aerostatico pero' si schianta al suolo a meno di 200 metri dal confine con la Germania dell'Ovest, gettando nello sconforto le due famiglie in cerca di liberta'. Con Thomas Kretschmann ("Hitman: Agent 47").

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Sms - Sotto mentite spoglie

Commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Dopo quasi vent'anni di matrimonio e due figli, Tommaso, Vincenzo Salemme, e' ancora follemente innamorato di sua moglie Chicca, Lucrezia Lante della Rovere. Ma quando, per errore, Tommaso invia un SMS molto piccante a Chiara, Luisa Ranieri, la moglie del suo migliore amico, l'avvocato Gino, convinto di inviarlo a Chicca, accade cio' che Tommaso mai si sarebbe aspettato: Chiara, convinta che Tommaso voglia iniziare una relazione clandestina con lei, inizia a dare vita a una serie di situazioni imbarazzanti ed equivoci che rischiano di mettere in crisi il matrimonio di entrambi.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)