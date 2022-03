Domenica 20 Marzo 2022 Sky Cinema, Un altro giro

Contromano

Graffiante commedia di e con Antonio Albanese. Un commerciante milanese escogita un piano per liberarsi di un venditore ambulante senegalese che gli sta facendo concorrenza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un altro giro

Oscar 2021 al miglior film internazionale alla pellicola di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen. Quattro insegnanti seguono un esperimento che prevede l'assunzione quotidiana di alcol.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Casper

Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mortal Kombat

La nuova esplosiva avventura ispirata alla celebre saga di videogame. I piu' grandi campioni della Terra sfidano i nemici dell'Outworld in una battaglia per il destino dell'Universo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Cogan - Killing them softly

Regolamento di conti per Brad Pitt e Ray Liotta in un thriller a tinte pulp. Due delinquenti svaligiano una bisca clandestina. Per regolare i conti, la mafia ricorre a un sicario.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Made in Italy

Liam e Micheal Neeson in una commedia che attinge alla loro esperienza di vita. Un artista inglese cerca di ricucire i rapporti con il figlio durante un soggiorno in Toscana (GBR 2020)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Life on the Line

Action con John Travolta e Kate Bosworth. Texas: un operaio della rete elettrica, alle prese con una complicata situazione familiare, affronta la minaccia di una tempesta in arrivo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Maiden Heist - Colpo grosso al museo

Morgan Freeman, Christopher Walken e William H. Macy in una commedia su un furto d'arte. I guardiani di un museo elaborano un piano per rubare le opere destinate a un'altra galleria.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Redemption - Identità nascoste

Per sfuggire alla malavita londinese, un reduce di guerra (Jason Statham) assume una nuova identita'. La scomparsa di una prostituta lo costringe pero' a rimettersi in gioco.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Way Down - Rapina alla Banca di Spagna

Action targato Sky Original di Jaume Balaguero' con Freddie Highmore. Uno studente di ingegneria escogita un piano per rubare un leggendario tesoro dall'inviolabile Banca di Spagna.

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311)