Domenica 24 Aprile 2022 Sky Cinema, The Colour Room

The Colour Room

Phoebe Dynevor nel biopic targato Sky Original, diretto da Claire McCarthy. La storia della rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, una delle prime esponenti dell'Art Deco.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A vigilante

Olivia Wilde in un'intensa pellicola sugli abusi domestici. Sfuggita a un marito violento, Sadie si allena per una missione: aiutare le donne vittime di soprusi e vendicarsi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Venom: La furia di Carnage

Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams nel sequel di successo targato Marvel. L'antieroe Venom sfida Carnage, un altro simbionte entrato nel corpo di un serial killer.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

L'Orso Yoghi

Il simpatico personaggio creato da Hanna-Barbera in una divertente avventura. Yoghi e Bubu si alleano con l'acerrimo rivale, il ranger Smith, per evitare la chiusura di Jellystone.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Redemption Day

Gary Dourdan in un action con Andy Garcia. Di ritorno da una missione contro l'Isis, un ufficiale, devastato dagli orrori bellici, deve salvare la moglie rapita da un gruppo terroristico.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

127 ore

Danny Boyle dirige James Franco in un'avventura tratta da una storia vera. Uno scalatore rimane imprigionato in un canyon e inizia per lui una dura lotta per la sopravvivenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

E' nata una stella

Barbra Streisand e Kris Kristofferson nella storia di un cantante rock sul viale del tramonto, che aiuta una ragazza a sfondare nel mondo dello spettacolo. Oscar per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Semina il vento

Nel cuore della Puglia per il film sull'inquinamento ambientale di Danilo Caputo. La 21enne Nica abbandona gli studi per tornare nella sua terra, minacciata da un disastro ecologico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Good Kill

Dal regista di 'Lord Of War', un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pieta' i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimera'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Madres Paralelas

2 Nomination Oscar 2022 e Coppa Volpi per Penelope Cruz nel film di Pedro Almodovar. Due donne, sole e molto diverse, partoriscono insieme in ospedale. Un evento che annodera' le loro vite.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)