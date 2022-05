Venerdi 27 Maggio 2022 Sky Cinema, Blocco 181 Ep. 3 e 4

Alex Cross - La memoria del killer

Thriller di Rob Cohen con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno, dal romanzo di James Patterson. Il detective Alex Cross insegue il serial killer che ha assassinato sua moglie.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blocco 181 Ep. 3 e 4 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

La droga rubata genera scompiglio nel Blocco, dove sono tutti potenziali colpevoli. Bea, Mahdi e Ludo iniziano a vendere. Victor attacca Rizzo. Nuovi ordini per il trio, mentre Snake indaga sui nuovi drug dealer. Rizzo si vendica sui pandilleros, ma qualcosa va storto. Bea deve schierarsi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Nato il quattro luglio

Due Oscar al biopic di Oliver Stone con Tom Cruise. La vera storia di Ron Kovic: rimasto paralizzato nell'inferno del Vietnam, torna in patria e diventa un leader pacifista.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam: New Legends

25 anni dopo il primo Space Jam, LeBron James prende il posto di Michael Jordan nel sequel con Don Cheadle e i Looney Tunes. LeBron sfida una squadra di cloni per fuggire dal Looneymondo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sucker Punch

Zack Snyder dirige Emily Browning in un film nel segno del fantastico che mescola piu' generi. Rinchiusa in manicomio, una ragazza si rifugia in una realta' immaginaria e avventurosa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Morgan

Esordio alla regia per il figlio di Ridley Scott, Luke, con una pellicola tra fantascienza e suspense. In un laboratorio top secret una consulente indaga su uno sconcertante incidente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore a 5 stelle

Romantica commedia con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un candidato al Senato si innamora di una cameriera, ma ha paura che la love story possa compromettere la sua carriera politica.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Uno di noi

Kevin Costner e Diane Lane in un dramma dai risvolti thrilling. Uno sceriffo e la moglie lasciano il ranch nel Montana per salvare la nuora e il nipote da una famiglia di criminali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia campione di incassi di Fausto Brizzi, che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un amore all'improvviso

Pellicola romantica con Eric Bana e Rachel McAdams. Un uomo viaggia nel tempo senza preavviso a causa di un'anomalia genetica. In balia degli eventi, cerca di salvare il suo matrimonio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa e' inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)