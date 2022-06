Venerdi 17 Giugno 2022 Sky Cinema, Tuers - Al di sopra della legge

Tuers - Al di sopra della legge

Thriller con Olivier Gourmet e Lubna Azabal. Un rapinatore mette a segno un colpo impeccabile, ma viene accusato di un crimine politico e deve dimostrare la sua innocenza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ultimo imperatore

9 Oscar al kolossal storico di Bernardo Bertolucci. La biografia di Pu Yi, ultimo imperatore della Cina, salito al trono da bambino nel 1908 e protagonista di una vita burrascosa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shrek Terzo

Terzo capitolo con il simpatico orco verde. Shrek eredita il trono del suocero, ma la vita di corte non fa per lui. Aiutato da Ciuchino e dal Gatto con gli stivali, cerchera' un sostituto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La musica nel cuore - August Rush

Freddie Highmore e Robin Williams in un film toccante e magico. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La furia dei titani

Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Songbird

Cupi scenari futuri nel thriller prodotto da Michael Bay. In un mondo in quarantena per il Covid-23, il giovane Nico, immune al virus, vuole salvare la sua ragazza dalla deportazione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come farsi lasciare in 10 giorni

Kate Hudson e Matthew McConaughey in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l'intenzione di farsi lasciare, ma la magia dell'amore cambiera' le carte in tavola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Opera senza autore

Dal regista di 'Le vite degli altri', un audace dramma sullo sfondo del Novecento tedesco. Un artista si innamora della figlia di un ginecologo, autore in passato di un crimine atroce.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Si vive una volta sola

Commedia di e con Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Dopo una diagnosi crudele, quattro medici, abili ideatori di scherzi, partono per una vacanza nel Salento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Terminator Genisys

Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Marco D'Amore e Toni Servillo, premiato a Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identita' e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)