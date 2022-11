Lunedi 28 Novembre 2022 Sky Cinema, The Lost City

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Lost City

Romantica avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt. Rapita da un miliardario, una scrittrice di romanzi rosa si inoltra nella giungla alla ricerca di una citta' perduta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313, SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Detroit

La regia di Kathryn Bigelow per il resoconto dell'infuocata rivolta avvenuta nel quartiere black di Detroit nel 1967. Un'escalation di violenza che mise in luce gli abusi della polizia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

E noi come st***zi rimanemmo a guardare

Commedia Sky Original di e con Pif, Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Licenziato a causa di un algoritmo, Arturo trova lavoro come rider e si consola con Stella, ologramma nato da una app.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Coda - I segni del cuore

3 premi Oscar 2022 al remake di Sian Heder premiato al Sundance. Ruby, unica udente in una famiglia di sordomuti, sogna un futuro nel canto ma non vuole lasciare i suoi cari.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Outlander - L'ultimo vichingo

Originale avventura fantascientifica con Jim Caviezel. L'arrivo di un alieno a bordo di un'astronave in avaria sconvolge gli abitanti di un villaggio vichingo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La moglie dell'astronauta

Charlize Theron e Johnny Depp in un fanta-thriller da brividi. Tornato vivo per miracolo da una missione, un astronauta inizia a comportarsi in modo strano. La moglie vuole vederci chiaro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sulle nuvole

L'esordio alla regia del cantautore Tommaso Paradiso e' una storia di amore e musica con Marco Cocci e Barbara Ronchi. In preda a una crisi profonda, il cantante Nic Vega torna dalla sua ex.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Somewhere

Leone d'Oro a Venezia al film di Sofia Coppola con Stephen Dorff, Elle Fanning e Benicio Del Toro. Hollywood: la visita della figlia sconvolge la vita dissoluta di un divo del cinema.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Illazioni

Storia di formazione dal romanzo di Honore' de Balzac, con Benjamin Voisin e Gerard Depardieu. Francia, XIX secolo: un giovane poeta disperde le sue ambizioni nella corruzione parigina.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)