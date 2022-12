Sabato 3 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il giustiere della notte

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

Il giustiere della notte

Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake del classico degli anni 70 con Charles Bronson. Per vendicare la sua famiglia, un chirurgo di Chicago si trasforma in uno spietato assassino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Tornare

Cristina Comencini dirige Giovanna Mezzogiorno in un dramma psicologico. Alice torna in Italia per il funerale di suo padre e viene travolta dai ricordi della propria giovinezza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

In vacanza su Marte

Christian De Sica e Massimo Boldi nella commedia di Neri Parenti. Marte, 2030: il giovane Giulio si trasforma in un arzillo vecchietto, complicando le imminenti nozze di suo padre.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitan Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull'Isola che non c'e' per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il cavaliere del Santo Graal

Avventura ambientata nel Medioevo. Un cavaliere viaggia in Terra Santa per ritrovare il Santo Graal. Con uno scudiero, un gigante e una principessa vichinga, sfidera' il perfido Sir Black.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shut In

Naomi Watts in un thriller carico di suspense. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, affronta il caso della misteriosa sparizione di un bambino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tre all'improvviso

Katherine Heigl e Josh Duhamel in una romantica commedia. Quando una coppia di amici muore in un incidente, Holly ed Eric, pur non sopportandosi, dovranno occuparsi della loro figlioletta,

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Beautiful Minds

Il valore dell'amicizia in un film on the road. Due uomini, soli e molto diversi, si ritrovano a viaggiare su un carro funebre verso il sud della Francia con una nuova leggerezza nel cuore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Leoni

Neri Marcore' nella commedia d'esordio di Pietro Parolin. Il rampollo di una ricca famiglia avvia un'azienda che vende crocifissi costruiti con plastica riciclata, ma finisce nei guai.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Grande Gioco - Ep. 5 e 6

Kirillov cerca di impossessarsi dei terreni intestati alla ISG: per fermare lui ed Elena, Dino e Corso si alleano. Dino e Corso fanno sfumare l'accordo di Quintana con il Milan, Elena sottrae Lagioia a Corso e scopre la verita' su Kirillov.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un gelido inverno

Jennifer Lawrence in un avvincente dramma premiato al Sundance. Missouri: una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive con la madre malata e i fratelli.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)