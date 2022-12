Mercoledi 14 Dicembre 2022 Sky Cinema, Hope

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Tourist

Thriller con Johnny Depp, Angelina Jolie e Paul Bettany. In Italia per superare una crisi amorosa, un americano incontra una donna che lo coinvolge in una rete di pericoli mortali.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hope

Stellan Skarsgard in una toccante pellicola sul tema della malattia. Una regista teatrale scopre di avere pochi mesi di vita e affronta la tragica notizia insieme alla sua famiglia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio. A Natale tre amiche ricevono la visita delle rispettive mamme che porteranno ancora piu' scompiglio nelle loro vite.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

15 minuti - Follia omicida a New York

Action con Robert De Niro, Edward Burns e Charlize Theron. Un poliziotto pluridecorato e un esperto di incendi dolosi indagano su due serial killer che filmano i loro folli crimini

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Kaya Scodelario nel reboot della saga tratta dal videogame. Per ritrovare il fratello, Claire giunge in una citta' devastata dalla Umbrella Corporation e minacciata dagli zombie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Promises

Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly nella love story di Amanda Sthers, tratta dal suo libro. Un padre di famiglia incontra una donna in procinto di sposarsi, ed e' colpo di fulmine.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oliver Twist

Classico di Charles Dickens adattato da Roman Polanski con Ben Kingsley. Nella Londra dell'800, un orfanello affronta le insidie della metropoli e viene assoldato dal losco Fagin.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mr. Bean - L'ultima catastrofe

Primo lungometraggio dedicato al personaggio interpretato da Rowan Atkinson. Scambiato per un esperto di arte, Mr Bean combina disastri a ripetizione in un museo di Los Angeles.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il mammone

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Andrea Pisani nel remake della commedia francese 'Tanguy'. Due genitori esasperati si alleano per cacciare di casa il viziato figlio ultratrentenne.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Space Jam: New Legends

25 anni dopo il primo Space Jam, LeBron James prende il posto di Michael Jordan nel sequel con Don Cheadle e i Looney Tunes. LeBron sfida una squadra di cloni per fuggire dal Looneymondo.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)