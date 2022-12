Sabato 17 Dicembre 2022 Sky Cinema, The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l'estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La banda dei babbi natale

Aldo, Giovanni e Giacomo in una brillante commedia natalizia. Arrestati la notte della Vigilia, tre babbi natale raccontano le loro esistenze complicate per dimostrare di essere innocenti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il principe dimenticato

Omar Sy in un'estrosa commedia onirica di Michel Hazanavicius. Djibi si trasforma ogni notte nell'eroe dei sogni di sua figlia. Finche' lei, crescendo, non mutera' il suo immaginario.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice: Swordfish

Action con John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry. Un esperto hacker, appena uscito di prigione, viene assoldato da un pericoloso terrorista per violare il computer di una banca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il collezionista

Morgan Freeman e Ashley Judd in un thriller dal romanzo di James Patterson. La nipote del criminologo Alex Cross e' scomparsa. Le indagini conducono al folle piano di uno psicopatico.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Viaggio sola

Commedia sentimentale di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Un'ispettrice alberghiera single deve rivalutare la sua vita dopo una serie di caotici eventi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Joe Bell

Mark Wahlberg in un film contro il bullismo, ispirato a una storia vera. Un giovane viene vessato a scuola per la sua omosessualita'. Per difenderlo, il padre attraversera' il paese.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ricchi di fantasia

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli in una commedia di Francesco Micciche'. Due amanti non possono lasciare i rispettivi compagni per motivi economici. Una vincita milionaria cambia tutto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Kaiser - Franz Bekenbauer

Biopic Sky Original che racconta l'ascesa di Franz Beckenbauer. Un viaggio nella vita e nella carriera di una leggenda del calcio tedesco, campione del mondo da giocatore e da allenatore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Favolacce

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D'Innocenzo, premiati a Berlino e con 5 Nastri d'Argento. Periferia di Roma: in una comunita' di famiglie la rabbia e' sul punto di esplodere.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)