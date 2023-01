Domenica 1 Gennaio 2023 Sky Cinema, Jurassic World - Il Dominio

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Jurassic World - Il Dominio

Il cast delle due spettacolari trilogie si incontra nel sesto capitolo di successo. Dopo la distruzione di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra invasa da locuste giganti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Bla Bla Baby

Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Escape Plan - Fuga dall'inferno

Action con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Un esperto in sicurezza viene incarcerato in una prigione da lui stesso ideata. Cerchera' di fuggire con l'aiuto di un altro detenuto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

John Q

Il tema scottante della sanita' americana con Denzel Washington. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvarlo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Shakespeare in Love

7 Oscar e Orso d'argento a Berlino a un'epica love story con Gwyneth Paltrow e un grande cast. Londra, 1593. In crisi creativa, Shakespeare trova l'ispirazione grazie all'amore per Viola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Uno di noi

Kevin Costner e Diane Lane in un dramma dai risvolti thrilling. Uno sceriffo e la moglie lasciano il ranch nel Montana per salvare la nuora e il nipote da una famiglia di criminali (USA/CAN 2020)

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quo vado?

La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vaghera' da un capo all'altro del mondo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Golden Globe ad Andra Day, interprete della leggendaria cantante afroamericana nel biopic di Lee Daniels. 1939: la star del jazz entra nel mirino del governo per un suo brano sovversivo (USA 2021)

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)