Lunedi 2 Gennaio 2023 Sky Cinema, Il giorno piu bello

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Il giorno più bello

Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido in una commedia di Andrea Zalone. Un wedding planner indebitato deve organizzare un matrimonio impeccabile, ma nulla andra' come previsto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Zona d'ombra

Will Smith e Alec Baldwin nella storia vera che sconvolse il football americano. 2002: un medico certifica il legame fra una malattia cerebrale e i traumi subiti durante le partite (USA 2015)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jurassic Park

3 Oscar al cult di Steven Spielberg, dal romanzo di Michael Crichton. Uno scienziato crea un parco a tema preistorico, popolato da animali estinti generati in laboratorio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ender's Game

Harrison Ford di nuovo al comando di una nave in un'avventura spaziale. Temendo un attacco alieno, la Terra addestra i suoi piccoli guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

State of Play

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller fra politica e giornalismo. Un reporter indaga sulla misteriosa morte di una donna, assistente personale di un potente deputato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ghost - Fantasma

2 Oscar alla pellicola senza tempo con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Con l'aiuto di una medium, il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la fidanzata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La teoria del tutto

Oscar a Eddie Redmayne, al fianco di Felicity Jones nel biopic sullo scienziato Stephen Hawking: una vita segnata dalla malattia, dalla scienza e dall'insuperabile amore per la moglie Jane.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il re dei giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d'auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jurassic World - Il Dominio

Il cast delle due spettacolari trilogie si incontra nel sesto capitolo di successo. Dopo la distruzione di Nublar, i dinosauri vagano liberi sulla Terra invasa da locuste giganti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)