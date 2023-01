Mercoledi 4 Gennaio 2023 Sky Cinema, La figlia oscura

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Cani scolti

Action senza tregua con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Persa la protezione dei propri superiori, due agenti infiltrati nella malavita devono lottare per salvarsi la pelle.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La figlia oscura

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jurassic Park III

Sam Neill nel terzo capitolo della saga con protagoniste le bestie preistoriche. Il paleontologo Grant torna sull'isola di Sorna e scopre l'esistenza di nuovi mostri piu' evoluti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sonic: il film 2

James Marsden e Jim Carrey nel sequel basato sulla famosa serie di videogame. Il porcospino blu si allea con la volpe Tails per impedire a Robotnik di impossessarsi del Grande Smeraldo

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Sniper

1 Oscar all'action di Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller. Un cecchino infallibile, diventato una leggenda in Iraq, torna in America e affronta le conseguenze della guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le verità nascoste

Robert Zemeckis dirige un thriller con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Una donna, tormentata da misteriose presenze, si convince che il suo vicino di casa sia un assassino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Maldamore

Divertente commedia con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti. Due mogli intercettano una conversazione privata e scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili

Quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'eredità della vipera

Josh Hartnett e Bruce Dern in un thriller ambientato nel mondo della droga. Tre fratelli in crisi economica iniziano a spacciare oppiacei, rimanendo avvolti in una spirale di violenza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il grande Lebowski

Commedia cult del Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Drugo, un ex hippie omonimo di un ricco magnate, deve risolvere il caso di un misterioso rapimento

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)