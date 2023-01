Domenica 22 Gennaio 2023 Sky Cinema, Focus - Niente e' come sembra

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

Focus - Niente è come sembra

Thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i suoi trucchi alla bellissima Jess, ma la sintonia tra i due complica le cose.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Solo gli amanti sopravvivono

Jim Jarmusch rilegge il mito dei vampiri con Tilda Swinton, Tom Hiddleston e Mia Wasikowska. La love story tra Adam ed Eve, raffinati amanti immortali in un mondo in decadenza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Water Horse - La leggenda degli abissi

Dai creatori de 'Le cronache di Narnia', un'avventura fantasy. Un bambino scopre un cavallo acquatico nei pressi del lago di Lochness e lo nasconde nella sua vasca da bagno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hurricane - Allerta uragano

Action catastrofico dal regista di 'Fast and Furious'. Durante il piu' violento tornado nella storia degli Stati Uniti, un gruppo di rapinatori tenta di mettere a segno il colpo del secolo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo del labrinto

Toni Servillo e Dustin Hoffman nel thriller di Donato Carrisi tratto dal suo libro. Liberata dopo 15 anni dal rapimento, Samantha ha perso la memoria. Un investigatore rincorre la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marilyn ha gli occhi neri

Stefano Accorsi e Miriam Leone in una commedia sentimentale. Come terapia riabilitativa, una bugiarda compulsiva e un uomo irascibile dovranno gestire insieme un ristorante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Brothers

Dramma familiare con Natalie Portman, Jake Gyllenhaal e Tobey Maguire. Il fratello di un ufficiale disperso in Afghanistan si lega alla cognata, sconvolgendo gli equilibri domestici.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miami Beach

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia vacanziera di Carlo Vanzina. Le spiagge e il mare della Florida incorniciano le comiche peripezie di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I delitti del BarLume - Resort Paradiso

Ventesimo capitolo della produzione Sky Original con i protagonisti del BarLume. Fra criminali, omicidi irrisolti e professionisti dell'inganno, un'avventura in cui niente e' come sembra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The God Committee - La scelta

Kelsey Grammer e Julia Stiles in un dramma sulla vita e la morte. In un ospedale di New York, un comitato deve decidere a quale di tre pazienti trapiantare il cuore di un donatore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni 80 'Un giustiziere a New York'. Un ex agente della CIA torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)