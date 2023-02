Mercoledi 8 Febbraio 2023 Sky Cinema, Koza Nostra

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Koza Nostra

Commedia d'esordio di Giovanni Dota con Giovanni Calcagno. Una donna ucraina, in Italia per visitare la figlia neomamma, trova lavoro come governante di una famiglia mafiosa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'uomo dal cuore di ferro

Jason Clarke e Rosamund Pike nell'adattamento del romanzo di Laurent Binet. 1942: due paracadutisti cecoslovacchi sono incaricati di uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Minority Report

Steven Spielberg dirige Tom Cruise da un racconto di Philip K. Dick. 2054: tre veggenti prevedono i crimini prima che accadano, ma qualcosa va storto e il capo della polizia viene accusato (USA 2002)

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam: New Legends

25 anni dopo il primo Space Jam, LeBron James prende il posto di Michael Jordan nel sequel con Don Cheadle e i Looney Tunes. LeBron sfida una squadra di cloni per fuggire dal Looneymondo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice Genesi

Thriller ambientato nel futuro con Denzel Washington e Gary Oldman. In un'America devastata da una catastrofe, un eroe solitario e' in possesso di un libro che puo' salvare l'umanita'.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Crimson Peak

Tom Hiddleston, Mia Wasikowska e Jessica Chastain in un horror gotico di Guillermo Del Toro. Un'aspirante scrittrice affronta spaventose presenze nella casa di famiglia del marito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Magic Mike

Steven Soderbergh dirige Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia sul mondo degli spogliarellisti. Un imprenditore si trasforma di notte in un trasgressivo stripper.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il bambino nascosto

Roberto Ando' adatta il suo omonimo romanzo in un film con Silvio Orlando. Napoli: il piccolo Ciro, inseguito dalla Camorra, si intrufola nella casa di un mite professore di musica.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Resort Paradiso

Ventesimo capitolo della produzione Sky Original con i protagonisti del BarLume. Fra criminali, omicidi irrisolti e professionisti dell'inganno, un'avventura in cui niente e' come sembra.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il dilemma

Ron Howard dirige una commedia farsesca con Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder e Jennifer Connelly. Il legame tra due amici inseparabili viene messo alla prova da un'amara scoperta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Wills in un intrecco di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

1943 - Il filo della libertà

War movie con Cary Elwes e Jason Patric. Seconda guerra mondiale: un ufficiale della Gestapo ostacola i programmi di una radio libera che diffonde messaggi di speranza contro il nazismo.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)