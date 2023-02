Giovedi 9 Febbraio 2023 Sky Cinema, Quo Vado?

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Quo vado?

La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vaghera' da un capo all'altro del mondo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Quei bravi ragazzi

Robert De Niro e Ray Liotta in un capolavoro di Martin Scorsese, miglior regia a Venezia. Lo spietato mondo della mafia newyorkese raccontato da un gangster pentito. Oscar a Joe Pesci.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Jerry Maguire

Oscar a Cuba Gooding Jr. per una commedia sul mondo del football con Tom Cruise e Renee Zellweger. Un procuratore sportivo perde il posto dopo aver rivelato delle scottanti verita'.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Sette minuti dopo la mezzanotte

Juan Antonio Bayona adatta l'omonimo romanzo fantasy. Il piccolo Conor, infelice per la madre malata e vessato dai bulli, stringe un legame speciale con una creatura notturna e mostruosa

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Command Performance

Action di e con Dolph Lundgren. Mosca: il presidente russo e una popstar americana vengono rapiti durante un concerto. Il batterista della band sfida i terroristi per salvare gli ostaggi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Zona 414

Sci-fi movie con Guy Pearce e Matilda Lutz. Un detective privato deve ritrovare la figlia del creatore di una colonia di androidi. Scoprira' cosa si cela dietro la 'citta' dei robot'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Matrimonio con sorpresa

Commedia targata HBO. Un imbroglione seduce la figlia di un senatore degli Stati Uniti per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge pero' che ne e' davvero innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Dolor Y Gloria

Pedro Almodovar dirige Penelope Cruz e Antonio Banderas, miglior attore a Cannes. Un regista sul viale del tramonto ripercorre il proprio passato sentimentale e artistico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Vi presento i nostri

Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba in una frizzante commedia. L'impacciato Greg dovra' dimostrarsi all'altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Koza nostra

Commedia d'esordio di Giovanni Dota con Giovanni Calcagno. Una donna ucraina, in Italia per visitare la figlia neomamma, trova lavoro come governante di una famiglia mafiosa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



L'uomo dal cuore di ferro

Jason Clarke e Rosamund Pike nell'adattamento del romanzo di Laurent Binet. 1942: due paracadutisti cecoslovacchi sono incaricati di uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



211 - Rapina In Corso

Nicolas Cage in un action ispirato a una delle piu' violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano a fronteggiare una rapina a mano armata.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)