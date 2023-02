Venerdi 10 Febbraio 2023 Sky Cinema, Marcel!

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Transcendence

Fanta-action con Johnny Depp, Rebecca Hall e Morgan Freeman. Ferito dai terroristi, uno studioso di intelligenza artificiale viene connesso a un computer e sviluppa poteri illimitati.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Marcel!

Opera prima di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher e Valeria Golino. La figlia di un'artista di strada vuole conquistare l'amore della madre, che sembra essere piu' legata al suo cane.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Jack Reacher - La prova decisiva

Tom Cruise in un action al di sopra della legge. Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui e' stato accusato un cecchino dell'esercito.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilita' del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

2012

John Cusack, Amanda Peet e Woody Harrelson in uno spettacolare film catastrofico basato sulle profezie Maya. Uno scienziato prova a salvare l'umanita' dall'imminente apocalisse.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Score

Robert De Niro, Edward Norton e Marlon Brando in un thriller di Frank Oz. Uno scassinatore in procinto di cambiare vita si lascia trascinare in un ultimo colpo da un vecchio ricettatore

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amici di letto

Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Entrambi reduci da una relazione fallita, Jamie e Dylan decidono di condire la loro amicizia con il sesso, ma tutto si complica.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Child 44 - Il bambino n.44

Tom Hardy e Gary Oldman in un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Urss, anni 50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

American Pie - Il matrimonio

Terzo capitolo della saga demenziale con Jason Biggs. L'imbranato Jim sta per sposare Michelle, ma la presenza dell'incorreggibile Stifler trasformera' la cerimonia in un caos.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Quo vado?

La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vaghera' da un capo all'altro del mondo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Quei bravi ragazzi

Robert De Niro e Ray Liotta in un capolavoro di Martin Scorsese, miglior regia a Venezia. Lo spietato mondo della mafia newyorkese raccontato da un gangster pentito. Oscar a Joe Pesci.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)