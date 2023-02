Sabato 11 Febbraio 2023 Sky Cinema, Attacco al potere - Olympus has fallen

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Attacco al potere - Olympus has fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della Cia si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcorean.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Dragon Trainer

Dai creatori di 'Shrek', un altro emozionante capolavoro d'animazione. Hiccup, figlio di un capo vichingo, affronta il drago che minaccia la sua tribu' ma finisce per stringerci amicizia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Robin Hood - L'origine della leggenda

La storia dell'arciere di Sherwood con Taron Egerton e Jamie Foxx. Robin di Loxley organizza una rivolta contro la Corona d'Inghilterra, diventata il regno della corruzione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



The Other Side

Il tema della casa maledetta in un horror scandinavo. Fredrik si trasferisce con il figlio e la nuova compagna in una bifamiliare, dove cominciano a verificarsi eventi inspiegabili.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



La donna per me

Commedia di Marco Martani con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Assalito dai dubbi prima delle nozze, un ragazzo si risveglia per magia senza la futura sposa al suo fianco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Piccolo corpo

Esordio alla regia di Laura Samani, premiata ai David di Donatello. Dopo aver perso sua figlia alla nascita, Agata parte alla volta di un santuario per battezzare la sua creatura.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Mi rifaccio vivo

Commedia surreale di Sergio Rubini con Neri Marcore', Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. Suicidatosi per la sua eterna sfortuna, un imprenditore torna in vita con una seconda possibilita',

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Transcendence

Fanta-action con Johnny Depp, Rebecca Hall e Morgan Freeman. Ferito dai terroristi, uno studioso di intelligenza artificiale viene connesso a un computer e sviluppa poteri illimitati.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Marcel!

Opera prima di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher e Valeria Golino. La figlia di un'artista di strada vuole conquistare l'amore della madre, che sembra essere piu' legata al suo cane.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Ambulance

Action senza sosta di Michael Bay con Jake Gyllenhaal. Los Angeles: braccati dalla polizia, un reduce di guerra e suo fratello fuggono a bordo di un'ambulanza dopo aver rapinato una banca.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)