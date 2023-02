Domenica 12 Febbraio 2023 Sky Cinema, La mia banda suona il pop

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

La mia banda suona il pop

Commedia corale di Fausto Brizzi con Christian De Sica e Diego Abatantuono. La reunion di una celebre band anni 80, per una serata a San Pietroburgo, innesca una serie di colpi di scena.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Padrino

3 Oscar al primo capitolo della saga di Francis F. Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino. Dopo l'attentato al padre, Mike comincia l'ascesa nella malavita a capo della famiglia Corleone.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Top Gun: Maverick

6 Oscar nomination al fenomenale sequel del cult anni 80 con Tom Cruise. L'ufficiale Maverick viene incaricato di addestrare un team di piloti, tra cui il figlio del compianto amico Goose.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Nanny McPhee - Tata Matilda

Tocchi di magia e umorismo british con Emma Thompson e Colin Firth. Un vedovo, stressato dai sette pestiferi figli, si rivolge a Tata Matilda, una governante molto speciale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I mercenari 3

Il cast stellare ritorna nel terzo capitolo dell'adrenalinica saga action. La ricomparsa di uno storico nemico costringe Barney a trovare nuove forze per l'ultima missione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Firestarter

Zac Efron nel fanta-thriller Blumhouse dal romanzo di Stephen King. Una bambina di 11 anni, capace di scatenare incendi con la forza delle emozioni, deve fuggire dal governo e da un killer.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ricomincio da me

Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una commedia sulla voglia di riscatto. Una quarantenne insoddisfatta ottiene il lavoro dei suoi sogni ma deve fare i conti con il proprio passato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il Kaiser - Franz Beckenbauer

Biopic Sky Original che racconta l'ascesa di Franz Beckenbauer. Un viaggio nella vita e nella carriera di una leggenda del calcio tedesco, campione del mondo da giocatore e da allenatore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Attacco al potere - Olympus has fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della Cia si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)