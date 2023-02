Domenica 26 Febbraio 2023 Sky Cinema, Nessuno mi puo' giudicare

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2022.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Nessuno mi può giudicare

Esilarante commedia di Max Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Dopo la morte del marito, una donna decide di diventare una escort per pagare i debiti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Padrino - Parte III

Francis F. Coppola dirige Al Pacino, Andy Garcia e Diane Keaton nel capitolo finale della saga. Al tramonto del suo impero, Mike Corleone nomina un erede e lotta per la propria redenzione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'arte di vincere

Biopic sul baseball con Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman. Il manager degli Oakland Athletics elabora un metodo rivoluzionario per rifondare la squadra con un budget ridotto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Vicky e il suo cucciolo

Toccante storia di amicizia sui monti del Cantal. Dopo la morte della madre, la piccola Victoria si e' chiusa nel mutismo. Un cucciolo di lupo le restituira' la voce e il sorriso.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Shazam!

Zachary Levi e Mark Strong nel fanta-action sul supereroe della DC Comics. Un ragazzo si trasforma in un adulto dai prodigiosi poteri che usera' per sfidare il malvagio Dottor Sivana.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Experiment

Adrien Brody e Forest Whitaker in una sconvolgente storia dal creatore di 'Prison Break'. Ventisei uomini accettano di partecipare a uno studio psicologico all'interno di un penitenziario.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Adaline - L'eterna giovinezza

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente, ma l'incontro con Ellis la convincera' a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La ragazza di Stilwater

Matt Damon in un dramma umano e giudiziario, dal regista de 'Il caso Spotlight'. Un operaio americano vola a Marsiglia per dimostrare l'innocenza della figlia, accusata di omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Hazzard

Jessica Simpson, Burt Reynolds e Johnny Knoxville nella commedia ispirata alla serie cult degli anni 80. I cugini Bo e Luke Duke cercano di contrastare i piani criminali di Boss Hogg.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick

Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Brado

Kim Rossi Stuart dirige e interpreta un film esistenzialista dalle ambientazioni western. Il giovane Tommaso torna nel ranch di famiglia per aiutare il padre ad addestrare un cavallo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Cattivissimo Me 2

L'irresistibile sequel della trilogia che ha conquistato i botteghini. Gru e i Minions tornano in azione affiancati dall'agente Lucy Wilde per sconfiggere il temibile El Macho

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)