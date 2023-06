Lunedi 19 Giugno 2023 Sky Cinema, L'ombra di Caravaggio

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

L'ombra di Caravaggio

2 David di Donatello al biopic di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Un inquisitore indaga sull'omicida Caravaggio, in attesa della grazia papale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

J.T. LeRoy

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla bufala del finto artista J.T. Leroy. Una scrittrice e una ragazza ingannano il mondo letterario inventando l'esistenza di uno scrittore.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Minority Report

Steven Spielberg dirige Tom Cruise da un racconto di Philip K. Dick. 2054: tre veggenti prevedono i crimini prima che accadano, ma qualcosa va storto e il capo della polizia viene accusato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Anastasia

Emily Carey nella rilettura della storia di Anastasia Romanov. Russia 1918: la principessa fugge dai rivoluzionari grazie a un portale magico, ritrovandosi nell'America degli anni 80.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La maschera di Zorro

Antonio Banderas e' il leggendario spadaccino in un'avventura con Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins. Zorro trasforma un bandito nel suo erede per vendicarsi del governatore spagnolo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'esorcista

Due Oscar e quattro Golden Globe per l'horror piu' famoso della storia del cinema. Un sacerdote ingaggia una battaglia disperata contro il diavolo che si e' impossessato di una bambina.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Non mollare mai

Zachary Levi in un biopic con Anna Paquin e Dennis Quaid. La storia di Kurt Warner, dagli inizi come commesso in un supermarket a quarterback per la NFL e miglior giocatore del Super Bowl.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Notte prima degli esami

Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti nella commedia diretta da Fausto Brizzi. L'atmosfera degli anni 80 fa da sfondo a un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Hunger Games

Jennifer Lawrence e' la coraggiosa protagonista di un visionario action. In una societa' distopica, 24 ragazzi si giocano la vita in un reality show.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimonio' nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



