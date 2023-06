Martedi 20 Giugno 2023 Sky Cinema, Love Actually

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Love Actually

Prestigioso cast britannico per una romantica commedia corale di Richard Curtis. Dieci storie d'amore si intrecciano nella splendida cornice londinese durante il periodo di Natale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gomorra

Matteo Garrone, premiato a Cannes, dirige Toni Servillo nell'adattamento del bestseller di Roberto Saviano. Cinque storie si intrecciano in un viaggio angosciante nel regno della camorra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Moonfail

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Due nel mirino

Mel Gibson e Goldie Hawn in una sfrenata action-comedy. Un narcotrafficante pentito, protetto dall'FBI, deve sfuggire a una banda di assassini coinvolgendo anche l'ex fidanzata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Devil's Knot - Fino a prova contraria

Colin Firth e Reese Witherspoon in un intenso thriller tratto da una storia vera. L'omicidio di tre bambini porta all'arresto di tre ragazzi. Ma un detective segue una pista diversa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Corro da te

Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni e' un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambiera' tutto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

All the Way

Biopic HBO prodotto da Steven Spielberg con Bryan Cranston. I retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca di Lyndon B. Johnson, che divenne presidente dopo l'omicidio di JFK.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Notte prima degli esami - Oggi

Fausto Brizzi dirige Nicolas Vaporidis nella seconda commedia sugli esami di maturita'. Luca e la sua cerchia di amici sono alle prese con nuovi amori mentre incombono gli esami.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'ombra di Caravaggio

2 David di Donatello al biopic di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Un inquisitore indaga sull'omicida Caravaggio, in attesa della grazia papale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

J.T. LeRoy

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla bufala del finto artista J.T. Leroy. Una scrittrice e una ragazza ingannano il mondo letterario inventando l'esistenza di uno scrittore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Twlight Saga: Breaking Down - 1a parte

Quarto capitolo della romantica saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Bella e Edward aspettano una bambina, la cui nascita stravolgera' gli equilibri fra i Cullen e i Volturi.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)



