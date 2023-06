Venerdi 23 Giugno 2023 Sky Cinema, Forever Young - Les Amandiers

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Oltre 200 prime visioni l’anno I film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Il meglio del cinema italiano e internazionale. I titoli italiani ed internazionali campioni d’incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale. In più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD goditi un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell’offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Fuori dalla legge

Dai produttori di 'The Irishman', un action con Bruce Willis e Jaime King. Una donna e' testimone di un crimine commesso da quattro agenti corrotti. Nella fuga s'imbatte in un ex poliziotto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Forever Young - Les Amandiers

Valeria Bruni Tedeschi dipinge un affresco generazionale intriso di ricordi. Parigi, anni 80: sogni e speranze di un gruppo di allievi ammessi alla scuola teatrale di Patrice Chereau.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Deep Impact

Robert Duvall, Tea Leoni e Morgan Freeman in un classico del filone catastrofico. Una missione spaziale deve intercettare un gigantesco meteorite in rotta di collisione con la Terra-

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il piccolo Lord

Rick Schroder e Alec Guinness nel celebre film dal romanzo di Frances H. Burnett. Un anziano nobile inglese nomina suo erede il nipotino americano e lo invita nel suo castello per educarlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mad Max: Fury Road

6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

17 Minuti - Rapina fuori controllo

Un cast di giovani attori affianca Kris Kristofferson in un thriller nel segno del pericolo. Per pagare il debito a un criminale, tre ragazzi sono costretti a commettere una rapina.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'età dell'innocenza

Martin Scorsese dirige Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer. New York, 1870: un avvocato sfida le convenzioni per amore di una contessa. Oscar ai costumi e Golden Globe a Winona Ryder.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Walk

Biopic di Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt e Ben Kingsley. 1974: il funambolo francese Philippe Petit sfida la legge e la morte su un cavo sospeso fra le Torri Gemelle di New York.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Daddy's Home 2

Will Ferrell e Mark Wahlberg nello spassoso sequel con Mel Gibson. L'arrivo degli anziani genitori complica la vita di Dusty e Brad, impegnati a regalare ai bambini la vacanza perfetta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Le ragazze di Wall Street

Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ai Confini del Mondo - La vera storia di James Brooke

Jonathan Rhys Meyers nel biopic sull'avventuriero inglese. XIX secolo: incoronato Rajah nel Borneo, l'eroico Brooke si ribella alle mire colonialiste dell'impero britannico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Interstellar

Oscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)



