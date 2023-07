Mercoledi 19 Luglio 2023 Sky Cinema, Laggiu' qualcuno mi ama

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Papillon

Charlie Hunnam e Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all'ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Laggiù qualcuno mi ama

Ritratto di Massimo Troisi in un documentario di Mario Martone. Le tante sfaccettature dell'indimenticato artista partenopeo attraverso materiali inediti e testimonianze di chi lo ha amato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302, SKY DOCUMENTARIES HD ore 21.15/canale 122)

Attacco al potere - Olympus has fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della Cia si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Portable Door

Dai libri fantasy di Tom Hol, film Sky Original con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Londra: due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun: Maverick

Oscar 2023 per il miglior sonoro al sequel del cult anni 80 con Tom Cruise. L'ufficiale Maverick e' incaricato di addestrare un team di piloti, tra cui il figlio del compianto amico Goose.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Lo squalo 3

Terza apparizione del mostro dei mari, in un parco acquatico della Florida, con Dennis Quaid e Lea Thompson. Uno squalo femmina a cui viene ucciso il cucciolo scatena la sua furia omicida.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Magic Mike

Steven Soderbergh dirige Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia sul mondo degli spogliarellisti. Un imprenditore si trasforma di notte in un trasgressivo stripper.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Zona d'ombra

Will Smith e Alec Baldwin nella storia vera che sconvolse il football americano. 2002: un medico certifica il legame fra una malattia cerebrale e i traumi subiti durante le partite.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Fratelli d'Italia

Commedia con Jerry Cala', Christian De Sica e Massimo Boldi. Un impiegato corteggia la moglie del capo; un romano si finge ricco per sedurre una donna; un milanista si finge romanista.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell'action comedy ispirata alla serie tv anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le otto montagne

Miglior film ai David di Donatello e Premio della giuria a Cannes per la storia di amicizia tra Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi) e il loro legame con la montagna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)