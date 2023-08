Domenica 27 Agosto 2023 Sky Cinema e NOW, Il Ritorno Di Casanova

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

Paradise Beach - Dentro l'incubo

Thriller mozzafiato con Blake Lively. Nelle acque di un'isola messicana, una giovane surfista rimane bloccata su uno scoglio, mentre uno squalo le impedisce di raggiungere la riva.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Ritorno Di Casanova

Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio nel film di Gabriele Salvatores, dal romanzo di Arthur Schnitzler. Un maturo regista lotta con le sue nevrosi mentre lavora a un biopic su Casanova.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Interstellar

Oscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Step Up

Storia d'amore a passo di danza con Channing Tatum. Un giovane malvivente, condannato ai servizi sociali in una scuola di ballo, scopre di avere talento e inizia il suo riscatto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Peppermint - L'angelo della vendetta

'Revenge movie' con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita. Dopo l'assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia, una donna decide di farsi giustizia da sola.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

On the Line

Thriller Sky Original al cardiopalma con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve in diretta la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il truffacuori

Romain Duris e Vanessa Paradis in una commedia romantica. Un playboy che per mestiere manda a monte le relazioni sentimentali, si trova davanti alla sfida piu' difficile della sua carriera.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il mammone

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Andrea Pisani nel remake della commedia francese 'Tanguy'. Due genitori esasperati si alleano per cacciare di casa il viziato figlio ultratrentenne.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: Impossible II

John Woo dirige Tom Cruise nel secondo capitolo della saga. Con l'aiuto di un'affascinante ladra, l'agente Hunt deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La Signora Harris va a Parigi

Lesley Manville in una commedia brillante con Isabelle Huppert e Jason Isaacs. Londra, anni 50: una governante usa i risparmi per volare a Parigi e acquistare un abito griffato Dior.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

