Mercoledi 30 Agosto 2023 Sky Cinema e NOW, I guardiani del destino

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Martin Eden

Luca Marinelli, miglior attore a Venezia, in un adattamento del romanzo di Jack London. Spinto ad istruirsi dall'amore per una donna, un marinaio scopre di avere talento per la scrittura.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jamue Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida la criminalita' organizzata per salvare suo figlio, scomodo testimone di un omicidio

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio al centro della Terra

Brendan Fraser nel remake di un classico degli anni 50. Tre esploratori si inoltrano sotto la superficie terrestre alla scoperta di un regno sconosciuto, abitato da minacciose creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

XxX - Il ritorno di Xander Cage

Vin Diesel nel terzo capitolo della saga action con Samuel L. Jackson e la partecipazione di Neymar. Un'arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gli Stati Uniti contro Billie

Golden Globe ad Andra Day, interprete della leggendaria cantante afroamericana nel biopic di Lee Daniels. 1939: la star del jazz entra nel mirino del governo per un suo brano sovversivo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Si accettano miracoli

Commedia di e con Alessandro Siani al fianco di Fabio De Luigi. Condannato ai servizi sociali per aver picchiato il suo superiore, un manager progetta un piano cinico e redditizio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fantasie

Monica Bellucci, Carole Bouquet e Suzanne Clement in una piccante commedia sul desiderio sessuale. Sei coppie scatenano l'immaginazione per esplorare i lati nascosti della loro intimita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

