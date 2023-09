Giovedi 31 Agosto 2023 Sky Cinema e NOW, Viva l'Italia

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Viva l'Italia

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Colpito da improvvisa demenza, un senatore perde ogni inibizione e non riesce piu' a mentire.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Spencer

Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La preda perfetta - A Walk About

Avvincente thriller con Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli spietati assassini che hanno ucciso sua moglie.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Operazione U.N.C.L.E.

Spy-comedy di Guy Ritchie con Henry Cavill e Alicia Vikander. Durante la Guerra Fredda, un agente della Cia collabora con un collega del Kgb per sgominare un'organizzazione criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Mistero a Crooked House

Glenn Close, Terence Stamp e Gillian Anderson nel giallo tratto dal capolavoro di Agatha Christie. Un detective indaga su un omicidio in una villa fra i torbidi segreti di una dinastia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ella & John: The Leisure Seeker

Commovente film 'on the road' di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland. Una coppia di ottantenni parte a bordo di un camper per sfuggire a una vita che non dà più speranze.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Una vita in fuga

Sean Penn dirige e interpreta con la figlia Dylan il biopic su John Vogel. La doppia vita del piu' famoso e inafferrabile truffatore d'America, raccontata dal punto di vista della figlia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il genio della truffa

Nicolas Cage e Sam Rockwell in una commedia di Ridley Scott. Un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita, ma l'arrivo inaspettato della figlia adolescente rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Martin Eden

Luca Marinelli, miglior attore a Venezia, in un adattamento del romanzo di Jack London. Spinto ad istruirsi dall'amore per una donna, un marinaio scopre di avere talento per la scrittura.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

