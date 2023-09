Venerdi 1 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW, The Misfits

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Misfits

Action con Pierce Brosnan e Tim Roth. Evaso di prigione, un famoso ladro entra in una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi del vile uomo d'affari che lo ha incastrato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bones and All

Leone d'Argento a Luca Guadagnino che dirige Taylor Russell, Timothee Chalamet e Mark Rylance. L'intenso viaggio di due anime affini nell'America degli anni 80.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'ombra della vendetta

Miglior regia al Sundance per il film con Liam Neeson e James Nesbitt. Irlanda del Nord: 25 anni dopo aver commesso un omicidio, un leader dell'UVF incontra il fratello della vittima.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Befana vien di Notte

Paola Cortellesi e Stefano Fresi in una fanta-commedia di successo. Maestra di giorno e befana di notte, una donna viene rapita da un giocattolaio. I suoi alunni si uniscono per salvarla.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

36 Quai des Orfevres

Avvincente thriller con Daniel Auteuil e Gerard Depardieu. Un commissario deve sgominare una banda di criminali, ma un suo collega invidioso provera' a mandare a monte l'operazione

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ogni cosa è segreta

Diane Lane, Elizabeth Banks e Dakota Fanning in un cupo thriller. Per risolvere il caso di una bambina scomparsa, una detective torna su un crimine simile commesso sette anni prima.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cuori ribelli

Tom Cruise e Nicole Kidman nel dramma romantico di Ron Howard. Due giovani irlandesi, Shannon e Joseph, si trasferiscono a Boston in cerca di fortuna affrontando mille peripezie

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla liberta' di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tower Heist - Colpo ad alto livello

Ben Stiller, Eddie Murphy e Casey Affleck in una action-comedy. Per vendicarsi delle truffe subite da un broker, alcuni clienti ingaggiano un ladro per svaligiare il suo appartamento

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Viva l'Italia

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Colpito da improvvisa demenza, un senatore perde ogni inibizione e non riesce piu' a mentire.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Spencer

Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™

UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora.



Clicca qui e scopri tutte le offerte attive