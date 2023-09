Sabato 2 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW, Mission: Impossible III

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Mission: impossible III

Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman nel terzo capitolo della saga diretto da J.J. Abrams. Ethan Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi in possesso di un micidiale ordigno.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Somewhere

Leone d'Oro a Venezia al film di Sofia Coppola con Stephen Dorff, Elle Fanning e Benicio Del Toro. Hollywood: la visita della figlia sconvolge la vita dissoluta di un divo del cinema.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Detective Marlowe

Thriller Sky Original di Neil Jordan con Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange. Hollywood, anni 30: il detective Marlowe e' incaricato di ritrovare l'ex amante di un'ereditiera.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

A Magical Journey

Avventura fantastica con Jean Reno e Virginie Ledoyen. Scappata dalla casa della malvagia zia, un'orfana di 11 anni ha meno di un giorno di tempo per scoprire la verita' sui suoi genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Valerian e la città dei mille

Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo senza ombra

Paura senza volto in un thriller con Kevin Bacon ed Elisabeth Shue, dal regista di 'Basic Instinct'. Uno scienziato sperimenta su se stesso il siero dell'invisibilita'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Settembre

2 David di Donatello all'opera prima di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi. Al ritorno dalle vacanze si snodano i destini di tre personaggi pronti a cambiare vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Son of No One

Channing Tatum, Al Pacino e Juliette Binoche in un film tra le strade di New York. Un poliziotto torna nel suo quartiere d'origine e deve affrontare i fantasmi del passato,

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'agenzia dei bugiardi

Commedia di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il capo di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Misfits

Action con Pierce Brosnan e Tim Roth. Evaso di prigione, un famoso ladro entra in una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi del vile uomo d'affari che lo ha incastrato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bones And All

Leone d'Argento a Luca Guadagnino che dirige Taylor Russell, Timothee Chalamet e Mark Rylance. L'intenso viaggio di due anime affini nell'America degli anni 80.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

