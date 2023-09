Domenica 3 Settembre 2023 Sky Cinema, Ta'r

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Sky Cinema porta il cinema a casa tua con una vasta gamma di contenuti, tra cui grandi film, serie originali ed esclusive e tanta animazione. Con Sky Cinema puoi vedere oltre 200 prime visioni all'anno, i film più attesi e i grandi blockbuster internazionali, direttamente a casa tua. Inoltre, Sky Cinema offre il meglio del cinema italiano e internazionale, con i titoli italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la famiglia. Sky Cinema offre anche una serie di film Sky Original, pensati apposta per te. Le produzioni Sky Original sono realizzate con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale e sono disponibili in esclusiva su Sky Cinema. Inoltre, gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. Con Sky Ultra HD puoi godere di un'ampia offerta di programmi in 4K HDR. Le informazioni riportate fanno riferimento alla disponibilità dei titoli inclusi nell'offerta del pacchetto Sky Cinema tra gennaio e dicembre 2023.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Un amore di testimone

Love story con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Un ricco playboy si accorge di amare un'amica in procinto di sposarsi. Accettera' di farle da testimone al solo scopo di conquistarla.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ta'r

Golden Globe e Coppa Volpi a Cate Blanchett diretta da Todd Field. Lydia Tar, carismatica musicista di fama mondiale, viene travolta da uno scandalo per le accuse di abuso di potere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Honest Thief

Action adrenalinico targato Sky Original con Liam Neeson e Jai Courtney. Un rapinatore di banche vuole costituirsi e cambiare vita, ma un gruppo di poliziotti corrotti vuole incastrarlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Matrix Resurrections

Il quarto attesissimo capitolo della saga cult con Keanu Reeves. Intrappolato in un loop di strane visioni, il creatore di videogiochi Thomas Anderson scopre di vivere in una falsa realta'.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ai confini del male

Edoardo Pesce e Massimo Popolizio nel thriller Sky Original di Vincenzo Alfieri. Due ragazzi scomparsi dopo un rave, un paese terrorizzato. I carabinieri Meda e Rio sono chiamati a indagare.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Passengers

Jennifer Lawrence e Chris Pratt nel film di fantascienza di Morten Tyldum ('The Imitation Game'). Durante un viaggio spaziale due passeggeri si risvegliano 90 anni prima del previsto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Miss Detective

Sandra Bullock in una commedia a tinte rosa. Per fermare un killer che ha promesso di colpire durante l'elezione di Miss America, l'FBI invia un'agente in incognito fra le concorrenti .

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: impossible III

Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman nel terzo capitolo della saga diretto da J.J. Abrams. Ethan Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi in possesso di un micidiale ordigno.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Somewhere

Leone d'Oro a Venezia al film di Sofia Coppola con Stephen Dorff, Elle Fanning e Benicio Del Toro. Hollywood: la visita della figlia sconvolge la vita dissoluta di un divo del cinema.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™

UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora.



Clicca qui e scopri tutte le offerte attive