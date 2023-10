Mercoledi 25 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW, Cocainorso

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi goderti "Cocainorso", un survival movie ispirato a una storia vera, diretto da Elizabeth Banks e interpretato da Keri Russell e Ray Liotta. Il film racconta la storia di un gruppo di persone che, dopo aver ingerito il carico di cocaina di un aereo precipitato, si trova a dover affrontare l'ira di un orso scatenato. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "Sorry We Missed You" diretto da Ken Loach. Questo film è una denuncia sociale sullo sfruttamento del precariato in Inghilterra e segue la storia di un corriere freelance alle prese con la mancanza di tutela nel lavoro. Su Sky Cinema Collection HD, puoi sintonizzarti sempre alle 21:15 sul canale 303 per vedere "La mummia" un avventuroso film che vede Brendan Fraser come protagonista, premio Oscar 2023. Questo è il primo capitolo di una saga che inizia quando un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione.

Passando a Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, troverai "Dakota" una storia di amicizia ed eroismo con Abbie Cornish come interprete principale. Il film racconta di una donna che accoglie in casa il cane del marito morto in Afghanistan, e l'animale stringe un legame speciale con la figlia, contribuendo a salvare la loro fattoria. Se sei in cerca di azione, Sky Cinema Action HD offre alle 21:00 sul canale 305 "Il fuggitivo" un action con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, premiato con un Oscar. La trama segue la storia di un medico condannato per l'omicidio della moglie che riesce a fuggire e deve ora scagionarsi mentre è braccato da un determinato agente che cerca il vero killer. Inoltre, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "Mistero a Crooked House" un giallo tratto dal capolavoro di Agatha Christie, con Glenn Close, Terence Stamp e Gillian Anderson. Il film segue un detective alle prese con un omicidio in una villa che cela torbidi segreti di una dinastia.

Per una romantica commedia, puoi sintonizzarti su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 per "20 anni di meno" ambientato nella Parigi dell'alta moda. Il film racconta di una giornalista di 38 anni che finge di avere una storia con un ventenne per dimostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Chiara" un biopic diretto da Susanna Nicchiarelli che racconta la storia di Santa Chiara, interpretata da Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Il film segue una ragazza che lascia la ricca famiglia per seguire l'insegnamento di Francesco da Assisi. Se preferisci l'azione combinata con la commedia, Sky Cinema Comedy HD offre alle 21:00 sul canale 309 "Una spia e mezzo" con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Il film segue un agente della CIA che coinvolge un ex compagno di scuola nell'avventuroso e pericoloso mondo dello spionaggio internazionale.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, puoi vedere una replica di "Un boss in salotto" la commedia con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero che racconta la vita di una donna napoletana sconvolta dall'arrivo del fratello camorrista. E su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15 sul canale 311, c'è "Glory - Uomini di gloria" un war-movie con Denzel Washington e Morgan Freeman, vincitore di 3 premi Oscar. Il film è ambientato durante la Guerra di Secessione Americana e segue un reggimento nordista composto da ex schiavi di colore che si scontrano con le truppe sudiste.

