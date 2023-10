Giovedi 26 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW, Nine bullets: Fuga per la liberta

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Nine bullets: Fuga per la libertà" un thriller on the road con Lena Headey e Sam Worthington. La trama ruota attorno a un'ex ballerina di burlesque che decide di aiutare un giovane ragazzo, in possesso di documenti preziosi, a fuggire da uno spietato boss della malavita. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, sarà trasmesso "Ragione e sentimento" un dramma romantico basato sul romanzo di Jane Austen. Il film ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura e l'Orso d'oro a Berlino. Racconta la storia di due sorelle in cerca di marito nell'Inghilterra del 19° secolo. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Il corvo - The Crow" diretto da Alex Proyas. Questo cult degli anni '90 è noto per aver consegnato alla leggenda Brandon Lee, morto durante le riprese. La trama segue un chitarrista che torna dall'oltretomba per vendicarsi del suo assassino.

Passando a Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Ender's Game" un'avventura spaziale con Harrison Ford. La storia è incentrata sulla Terra che addestra giovani guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio, temendo un attacco alieno. Se sei appassionato di mitologia greca, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Scontro tra titani" un action con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Il film segue Perseo nella sua spedizione contro Ade, il dio degli Inferi che minaccia di spodestare Zeus. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, c'è "Non sono un assassino" con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni ed Edoardo Pesce. Questo thriller tratto dal romanzo di Francesco Caringella segue la storia di un vicequestore accusato dell'omicidio di un giudice di cui era amico fraterno.

Per chi è in cerca di una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi gustarti "Il matrimonio di Rosa." Il film racconta la storia di una donna stanca di occuparsi della sua famiglia disfunzionale che annuncia le proprie nozze, ma tiene segreto il nome dello sposo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Oltre le regole - The Messenger" con Ben Foster e Woody Harrelson. Questa tocccante storia ha ricevuto premi a Berlino ed è incentrata su un ufficiale americano incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, che si innamora di una vedova. E su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Amore oggi" un'ironica commedia romantica prodotta da Sky. Con special guest come Rocco Siffredi e Neri Marcore, il film esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso quattro divertenti episodi.

Infine, puoi recuperare i film andati in onda ieri su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 con "Cocainorso" un survival movie ispirato a una storia vera, e su Sky Cinema Due +24 HD, alla stessa ora sul canale 311, con "Sorry We Missed You" un film diretto da Ken Loach che denuncia lo sfruttamento del precariato in Inghilterra. Il film segue la storia di un corriere freelance alle prese con la mancanza di tutela nel lavoro.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Nine bullets: Fuga per la libertà

Thriller on the road con Lena Headey e Sam Worthington. Un'ex ballerina di burlesque aiuta un ragazzino, in possesso di preziosi documenti, a fuggire da uno spietato boss della malavita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ragione e sentimento

Oscar alla sceneggiatura e Orso d'oro a Berlino per un dramma romantico di Ang Lee, dal romanzo di Jane Austen. La storia di due sorelle in cerca di marito nell'Inghilterra dell'800.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il corvo - The Crow

Alex Proyas dirige il cult degli anni 90 che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee, morto durante le riprese. Un chitarrista torna dall'oltretomba per vendicarsi del suo assassino.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ender's Game

Harrison Ford di nuovo al comando di una nave in un'avventura spaziale. Temendo un attacco alieno, la Terra addestra i suoi piccoli guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Scontro tra titani

La mitologia greca in un action con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Perseo guida la spedizione di guerrieri contro Ade, il dio degli Inferi che vuole spodestare Zeus.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Non sono un assassino

Riccardo Scamarcio, Alessio Boni ed Edoardo Pesce in un thriller dal romanzo di Francesco Caringella. Un vicequestore viene accusato dell'omicidio di un giudice di cui era amico fraterno.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il matimonio di Rosa

Commedia sul desiderio di riprendere in mano la propria vita. Stanca di occuparsi della sua famiglia disfunzionale, Rosa annuncia le proprie nozze ma tiene segreto il nome dello sposo-

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oltre le regole - The Messenger

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Amore oggi

Ironica commedia romantica prodotta da Sky. Insieme a special guest come Rocco Siffredi e Neri Marcore' scopriamo, in quattro divertenti episodi, l'amore in tutte le sue forme.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cocainorso

Ispirato a una storia vera, survival movie di Elizabeth Banks con Keri Russell e Ray Liotta. Dopo aver ingerito il carico di cocaina di un aereo precipitato, un orso scatena la sua furia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sorry We Missed You

Ken Loach dirige una pellicola di denuncia sociale sullo sfruttamento del precariato in Inghilterra. Un corriere freelance si scontra con la mancanza di ogni tipo di tutela del lavoro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)