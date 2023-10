Venerdi 27 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW, Un'Estate Fa - Episodi Finali

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, non perdere gli episodi finali di "Un'Estate Fa" (episodi 7 e 8). Nel 1990, Arianna compie una mossa inattesa, mentre nel presente il cerchio attorno ad Elio si stringe. Elio si trova di fronte all'ultima occasione per salvare la situazione, ma una rivelazione inaspettata rimette tutto in discussione. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "I Miserabili" premio della Giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Questo film si svolge nella banlieu parigina, dove tre agenti di polizia si trovano coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "M3GAN" un fanta-thriller che esplora il tema dell'intelligenza artificiale. Quando Gemma diventa tutrice della sua nipotina, lascia che la piccola interagisca con una bambola robot senza pensare alle conseguenze.

Un'Estate Fa - Episodi Finali (7 e 8)

Nel 1990 Arianna compie una mossa inattesa. Mentre nel presente il cerchio attorno ad Elio si stringe. Per Elio e' l'ultima occasione di salvare la situazione, ma arriva una rivelazione che rimette tutto in discussione.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I Miserabili

Premio della Giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Nella banlieu parigina, tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

M3GAN

Fanta-thriller rivelazione sull'intelligenza artificiale. Diventata tutrice della nipotina, Gemma lascia interagire la piccola con una bambola robot senza pensare alle conseguenze.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cool Dog - Rin Tin Tin a New York

Commedia per tutta la famiglia. Jimmy si trasferisce a New York con i genitori e deve lasciare il suo cane in Louisiana. Il fedele amico trovera' il modo di rintracciare il suo padrone.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sotto assedio - White House Down

Avvincente action-movie con Channing Tatum e Jamie Foxx. In visita alla Casa Bianca con la figlia, un aspirante agente di sicurezza assiste all'attacco di un gruppo paramilitare.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il colore del crimine

Un thriller con Samuel L. Jackson e Julianne Moore. Il rapimento di un bambino da parte di un afroamericano scatena tensioni razziali. Un detective di colore cerca di scoprire la verita'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sapori e dissapori

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Invictus - L'invincibile

Sabato 28 ottobre alle 21.00 Sky Sport trasmetterà la finale di Rugby World Cup 2023 tra Nuova Zelanda e Sudafrica. È la rivincita della sfida giocata nel 1995 e vinta dal Sudafrica, un emozionante percorso raccontato in INVICTUS - L'INVINCIBILE con Morgan Freeman nel ruolo di Nelson Mandela e Matt Damon in quello del capitano François Pienaar. Per l’occasione, Sky Cinema Drama varia il suo palinsesto riproponendo il film diretto da Clint Eastwood venerdì 27 ottobre alle 21.00 e in replica sabato 28 ottobre nel pomeriggio alle 16.50.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe delle donne

Commedia con Eddie Murphy, Robin Givens e Halle Berry. Un manager, seduttore incallito e senza cuore, incontra una cinica direttrice marketing che gli fara' mettere la testa a posto

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Nine bullets: Fuga per la libertà

Thriller on the road con Lena Headey e Sam Worthington. Un'ex ballerina di burlesque aiuta un ragazzino, in possesso di preziosi documenti, a fuggire da uno spietato boss della malavita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ragione e sentimento

Oscar alla sceneggiatura e Orso d'oro a Berlino per un dramma romantico di Ang Lee, dal romanzo di Jane Austen. La storia di due sorelle in cerca di marito nell'Inghilterra dell'800.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)