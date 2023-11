Sky Cinema e NOW: Assassin, Mercoledi 22 Novembre 2023

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) vivi l'azione intensa con "Assassin," un film che vede protagonisti Bruce Willis, Nomzamo Mbatha e Dominic Purcell. Iniettato nel corpo umano, un microchip sperimentale controlla i militari in missione, fino a quando un agente muore misteriosamente. Non perdere questo avvincente thriller su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301). Esplora il dramma storico "Rapito" di Marco Bellocchio con Barbara Ronchi, vincitore di 6 Nastri d'Argento. La storia si svolge a Bologna nel 1858, quando il Vaticano sottrae un bambino ebreo alla famiglia per imporgli un'educazione cattolica. Segui questa toccante narrazione su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302). Unisciti alla rivolta con "Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1," con Jennifer Lawrence nella prima parte del terzo capitolo della saga. Katniss, sopravvissuta agli Hunger Games, si risveglia nel distretto 13, in fermento per l'insurrezione contro Snow. Non perdere questa epica avventura su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303).

Immergiti nell'avventura ecologista con "Sulle ali dell'avventura" dal regista di "Belle & Sebastien." Tratto da una storia vera, un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304). Parti per un'avventura nella giungla brasiliana con "Il tesoro dell'Amazzonia," con 'The Rock' e Christopher Walken. Incaricato di ritrovare il figlio di un miliardario, un avventuriero affronta i segreti della foresta su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305). Esplora lo spazio con "Life - Non oltrepassare il limite," un fanta-thriller con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. L'equipaggio di un'astronave affronta una mostruosa creatura proveniente da Marte su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306).

Immergiti nella magia natalizia con "Jingle Bell Bridge - Natale in Alaska," una commedia romantica che segue una Wedding Planner in Alaska alla ricerca di un raro fiore. Rimani sedotto dall'atmosfera del luogo e dall'affascinante Matt su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307). Approfondisci le relazioni umane con "Parla con lei," un capolavoro scritto e diretto da Pedro Almodovar. I destini di un giornalista e dell'infermiere di una clinica dove giacciono due donne in coma si intrecciano su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308). Ridi e rifletti con "Viva l'Italia," una graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Colpito da improvvisa demenza, un senatore perde ogni inibizione e non riesce più a mentire su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309).

Revivi la commedia romantica "Ti odio, ti lascio, ti..." con Vince Vaughn e Jennifer Aniston su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310). Sperimenta l'adrenalina del thriller con "Il debito," il remake del film israeliano "Ha-Hov," con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311).

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Assassin

Action con Bruce Willis, Nomzamo Mbatha e Dominic Purcell. Iniettato nel corpo umano, un microchip sperimentale controlla i militari in missione. Finche' un agente non muore misteriosamente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Rapito

6 Nastri d'Argento al dramma storico di Marco Bellocchio con Barbara Ronchi. Bologna, 1858: il Vaticano sottrae un bambino ebreo alla famiglia per imporgli un'educazione cattolica.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1

Jennifer Lawrence nella prima parte del terzo capitolo della saga. Sopravvissuta agli Hunger Games, Katniss si risveglia nel distretto 13, in fermento per l'insurrezione contro Snow.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sulle ali dell'avventura

Dal regista di "Belle & Sebastien", una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera. Un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il tesoro dell'Amazzonia

Avventura nella giungla brasiliana con 'The Rock' e Christopher Walken. Incaricato di ritrovare il figlio di un miliardario, un avventuriero affronta i segreti della foresta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Life - Non oltrepassare il limite

Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds in un fanta-thriller ambientato nello spazio. L'equipaggio di un'astronave affronta una mostruosa creatura proveniente da Marte.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Jingle Bell Bridge - Natale in Alaska

Commedia romantica natalizia. Una Wedding Planner si reca in Alaska alla ricerca di un raro fiore per una cliente famosa. Rimane sedotta dall'atmosfera del luogo e dall'affascinante Matt.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Parla con lei

Oscar alla sceneggiatura a un capolavoro scritto e diretto da Pedro Almodovar. Si intrecciano i destini di un giornalista e dell'infermiere di una clinica dove giacciono due donne in coma.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Viva l'Italia

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Colpito da improvvisa demenza, un senatore perde ogni inibizione e non riesce piu' a mentire.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ti odio, ti lascio, ti...

Commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo l'ennesimo diverbio, Gary e Brooke decidono di lasciarsi ma nessuno dei due e' intenzionato ad abbandonare il tetto coniugale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)