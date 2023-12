Sky Cinema e NOW: The Lost King, Mercoledi 6 Dicembre 2023

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) immergiti nella risata con "Benvenuti al Sud". Una commedia campione d'incassi con Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake di "Giu' al Nord". Un impiegato milanese trasferito nel Cilento per punizione scoprirà l'incantevole vitalità del luogo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), segui la storia intrigante di "The Lost King", diretto da Stephen Frears e interpretato da Sally Hawkins e Steve Coogan. Ispirato al Riccardo III shakespeariano, il film racconta di una donna determinata a cercare le perdute spoglie del sovrano. Per una dolce commedia natalizia, sintonizzati su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) con "A Christmas Reunion". Denise Richards e Patrick Muldoon gestiranno insieme una panetteria durante le festività natalizie, portando un tocco romantico alla vigilia di Natale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), vivi la magia di "Nanny McPhee - Tata Matilda", con Emma Thompson e Colin Firth. Una governante speciale interviene nella vita di un vedovo stressato dai suoi sette vivaci figli. Se sei appassionato di spy-action, non perdere "Codice Unlocked" su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305). Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas si esibiscono in un teso thriller in cui un'agente esperta negli interrogatori commette un pericoloso passo falso. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), immergiti nell'horror soprannaturale di "Umma". Prodotta da Sam Raimi, la storia segue una donna coreana negli Stati Uniti il cui mondo precipita nell'incubo quando riceve le ceneri di sua madre.

Per una commedia a episodi, sintonizzati su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) con "Romantiche". Pilar Fogliati debutta alla regia e interpreta ironicamente quattro ragazze molto diverse tra loro. In alternativa, su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 (canale 308), segui la storia avvincente di "The Lost King", un film Sky Original che racconta la ricerca delle perdute spoglie di Riccardo III. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), divertiti con "Non succede, ma se succede...", un'irriverente commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen.

Se preferisci rivivere la magia di "Top Gun: Maverick", sintonizzati su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) goditi "Invictus - L'invincibile", il biopic sportivo diretto da Clint Eastwood con Morgan Freeman e Matt Damon. Buona visione!

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Benvenuti al Sud

Commedia campione d'incassi con Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake di "Giu' al Nord". Trasferito per punizione nel Cilento, un impiegato milanese sara' rapito dalla vitalita' del posto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Lost King

Stephen Frears dirige Sally Hawkins e Steve Coogan in un film Sky Original. Ispirata dal Riccardo III shakespeariano, una donna si mette alla ricerca delle perdute spoglie del sovrano.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

A Christmas Reunion

Romantica commedia natalizia con Denise Richards e Patrick Muldoon. Alla vigilia di Natale, Amy scopre di dover gestire insieme al suo ex fidanzato una panetteria ricevuta in eredita'.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nanny McPhee - Tata Matilda

Tocchi di magia e umorismo british con Emma Thompson e Colin Firth. Un vedovo, stressato dai sette pestiferi figli, si rivolge a Tata Matilda, una governante molto speciale...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice Unlocked

Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Umma

Prodotto da Sam Raimi, un horror soprannaturale con Sandra Oh e Dermot Mulroney. Stati Uniti: la vita di un'immigrata coreana precipita nell'incubo quando riceve le ceneri di sua madre

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Romantiche

Pilar Fogliati debutta alla regia con una brillante commedia a episodi. La talentuosa attrice interpreta con ironia quattro ragazze molto diverse tra loro.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Non succede, ma se succede...

Charlize Theron e Seth Rogen in un'irriverente commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua babysitter di un tempo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Top Gun: Maverick

Oscar 2023 per il miglior sonoro al sequel del cult anni 80 con Tom Cruise. L'ufficiale Maverick e' incaricato di addestrare un team di piloti, tra cui il figlio del compianto amico Goose.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Invictus - L'invincibile

Clint Eastwood dirige Morgan Freeman e Matt Damon in un biopic sportivo. Sudafrica, 1995. Per il presidente Mandela, la coppa del mondo di rugby e' l'occasione per unire bianchi e neri.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)