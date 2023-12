Sky Cinema e NOW: Marcel the Shell, Giovedi 7 Dicembre 2023

A Natale Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), immergiti nell'azione implacabile di "Un uomo tranquillo". Liam Neeson interpreta un pacifico autista di uno spazzaneve che si trasforma in un giustiziere vendicativo, determinato a punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), divertiti con l'adattamento a lungometraggio di "Marcel the Shell". In un mix di animazione in stop-motion e live action, la conchiglia Marcel sogna di ritrovare la sua famiglia, guidato da un regista. Se ami i classici epici, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) potrai goderti "Ben-Hur", il leggendario kolossal di William Wyler con Charlton Heston. Segui la storia del principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, mentre cerca vendetta contro il suo nemico.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), rivivi le avventure mozzafiato di "Jumanji", con il leggendario Robin Williams. Due ragazzi si trovano intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e devono affrontare ogni tipo di insidia per liberarsi. Per un'esperienza action DC Comics, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), segui "Black Adam" con Dwayne Johnson nel ruolo dell'antieroe. Evocato da un'archeologa, Black Adam torna in vita dal passato per fare giustizia a Kahndaq. Se sei appassionato di sci-fi distopico, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), non perdere "I figli degli uomini" di Alfonso Cuaron, con Clive Owen, Julianne Moore e Michael Caine. Nel 2027, un ex attivista protegge l'unica donna rimasta incinta in un'umanità colpita dall'infertilità.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), goditi "Ti ricordi di me?", una romantica storia d'amore con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. Lei soffre di amnesia e narcolessia, lui è cleptomane, ma l'amore cambierà le loro vite. In alternativa, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), emozionati con "La ricerca della felicità", esordio hollywoodiano di Gabriele Muccino, con Will Smith che interpreta un uomo disperato che trova la forza di ricominciare grazie a suo figlio. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), divertiti con "Il genio della truffa". Nicolas Cage e Sam Rockwell si esibiscono in una commedia di Ridley Scott, in cui un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita.

Ricorda di sintonizzarti su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) per rivivere la commedia campione d'incassi "Benvenuti al Sud", e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) per seguire "The Lost King", un film Sky Original ispirato a Riccardo III. Buona visione!

Un uomo tranquillo

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Marcel the Shell

Tra animazione in stop-motion e live action, l'adattamento a lungometraggio dell'omonimo corto. La conchiglia Marcel sogna di ritrovare la famiglia e la sua comunita. Un regista lo aiutera'.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ben-Hur

11 Oscar per il leggendario kolossal di William Wyler, con Charlton Heston. Il principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, cerca vendetta nei confronti del suo nemico (USA 1959).

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi (USA 1995).

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)ù

Black Adam

Dwayne Johnson e' l'antieroe del mondo DC nel cinecomic di Jaume Collet-Serra con Pierce Brosnan. Evocato da un'archeologa, Black Adam torna in vita dal passato per fare giustizia a Kahndaq.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

I figli degli uomini

Sci-Fi distopico di Alfonso Cuaron, con Clive Owen, Julianne Moore e Michael Caine. 2027: un ex attivista protegge l'unica donna rimasta incinta in un'umanita' colpita dall'infertilita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti ricordi di me?

Ambra Angiolini ed Edoardo Leo in una romantica storia d'amore di Rolando Ravello. Lei soffre di amnesia e narcolessia, lui e' cleptomane. In cura dallo stesso terapeuta, si innamoreranno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La ricerca della felicità

Esordio hollywoodiano per Gabriele Muccino che dirige Will Smith in un film emozionante. San Francisco, anni 80: un uomo disperato trova la forza di ricominciare grazie a suo figlio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il genio della truffa

Nicolas Cage e Sam Rockwell in una commedia di Ridley Scott. Un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita, ma l'arrivo inaspettato della figlia adolescente rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Benvenuti al Sud

Commedia campione d'incassi con Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake di "Giu' al Nord". Trasferito per punizione nel Cilento, un impiegato milanese sara' rapito dalla vitalita' del posto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



The Lost King

Stephen Frears dirige Sally Hawkins e Steve Coogan in un film Sky Original. Ispirata dal Riccardo III shakespeariano, una donna si mette alla ricerca delle perdute spoglie del sovrano.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)