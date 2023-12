Sky Cinema e NOW: La gang di Gridiron, Sabato 9 Dicembre 2023

A Natale Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, Dwayne Johnson sarà il protagonista di "La gang di Gridiron", un coinvolgente film sportivo ispirato a una storia vera. Un educatore di un riformatorio mette insieme una squadra di football giovanile per partecipare a un emozionante campionato. Nello stesso momento, su Sky Cinema Due HD (canale 302), immergiti nella Parigi del 700 con "Le relazioni pericolose". Un capolavoro di Stephen Frears, tratto dal romanzo di de Laclos, con un cast straordinario che include Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Una storia avvincente di vendetta e seduzione. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, lasciati coinvolgere dalla romantica commedia corale "Love Actually". Un prestigioso cast britannico dà vita a dieci storie d'amore intrecciate nella splendida cornice londinese durante il periodo natalizio.

Per un'esperienza animata, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, goditi "Cicogne in missione", un'avventura divertente dove le cicogne si trovano coinvolte in un'imprevista corsa contro il tempo. Intrattenimento action su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "Chaos", un film con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Un esperto poliziotto e una giovane recluta inseguono una pericolosa banda di rapinatori a Seattle. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti nel thriller "Shadows - Ombre" diretto da Carlo Lavagna. Una madre severa costringe le figlie a vivere recluse in un hotel abbandonato per proteggerle da una scioccante verità.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), ridi e commuoviti con "Il giorno in più", una commedia con Fabio Volo e Isabella Ragonese che segue le vicende di uno scapolo e una ragazza destinati a New York. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, scopri la vita di Paolo Rossi con il documentario "E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito" raccontato da Walter Veltroni. Divertiti con la commedia "Terapia d'urto" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, con Jack Nicholson e Adam Sandler alle prese con una terapia insolita per controllare la rabbia.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, torna "Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 3 e 4". I protagonisti ritornano nel passato per ristabilire l'ordine temporale e svelare i segreti della destra eversiva. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, rivivi "Il lato positivo - Silver Linings Playbook", una commedia con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro premiata con Oscar e Golden Globe. Un'avvincente storia di amore e rinascita. Buona visione!

La gang di Gridiron

Dwayne Johnson in una pellicola sportiva ispirata a una storia vera. L'educatore di un riformatorio mette insieme una squadra di football per partecipare al campionato giovanile.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Le relazioni pericolose

3 Oscar al film di Stephen Frears dal romanzo di de Laclos, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Una storia di vendetta e seduzione nella Parigi del 700 (USA/GBR 1999).

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Love Actually

Prestigioso cast britannico per una romantica commedia corale di Richard Curtis. Dieci storie d'amore si intrecciano nella splendida cornice londinese durante il periodo di Natale (USA/GBR 2003).

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cicogne in missione

Pellicola d'animazione dai creatori di "The Lego Movie". Le cicogne consegnano ormai i bebe' online, ma un imprevisto obbliga il loro miglior corriere a una corsa contro il tempo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Chaos

Action all'ultimo inseguimento con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Seattle: un esperto poliziotto e una giovane recluta rincorrono una banda di rapinatori.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shadows - Ombre

Carlo Lavagna dirige un thriller ambientato nel buio dei boschi. Una madre severa costringe le figlie a vivere da recluse in un hotel abbandonato per proteggerle da una scioccante verita'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il giorno in più

Fabio Volo nella commedia tratta dal suo romanzo, con Isabella Ragonese per la regia di Massimo Venier. Uno scapolo e una ragazza si conoscono sul tram. Il destino li conduce a New York.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito

Walter Veltroni racconta in un documentario la vita e la carriera di Paolo Rossi, uno degli eroi della nazionale italiana che trionfo' ai Mondiali di calcio del 1982.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Terapia d'urto

Jack Nicholson e Adam Sandler in una spassosa commedia. A causa di un equivoco, un uomo d'affari finisce sul lettino di uno stravagante terapeuta per imparare a controllare la sua rabbia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 3 e 4

I nostri tornano nel passato per rimettere a posto l'asse temporale: l'obbiettivo e' sgominare il Golpe fascista di Borghese. Infiltrandosi nella destra eversiva, i nostri cercano di scoprire di piu'. Il tutto mentre Claudio sembra prenderci gusto...

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Oscar e Golden Globe a Jennifer Lawrence in una commedia con Bradley Cooper e Robert De Niro. Una giovane vedova entra nella vita di un nevrotico che vuole riconquistare sua moglie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)