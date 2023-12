Sky Cinema e NOW: Into Darkness - Star Trek, Domenica 10 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per un viaggio nell'universo con "Into Darkness - Star Trek", il secondo capitolo della saga reboot diretto da J.J. Abrams. Il Capitano Kirk si troverà a fronteggiare il temibile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e dovrà impedire i folli piani di Marcus. Nello stesso momento, su Sky Cinema Due HD (canale 302), immergiti in una black comedy britannica con "Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi". Tom Wilkinson è lo scrittore che ingaggia un killer per farsi uccidere, ma le cose prendono una svolta inaspettata. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, divertiti con la commedia "A Natale mi sposo", protagonista Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Elisabetta Canalis. Un cuoco avrà l'occasione di dimostrare le sue abilità organizzando un banchetto di nozze a St. Moritz.

Per una commedia ad alto tasso di intrighi, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, segui "Una spia al liceo" con Miley Cyrus. Una giovane detective sotto copertura si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito, ma scoprirà molto di più di quanto immagini. In un fanta-action su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, vivi "Le ultime 24 ore" con Ethan Hawke. Un agente, riportato in vita dopo essere stato ucciso, deve completare la sua missione in un'azione adrenalinica. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti nella tensione di "Cocainorso", un survival movie ispirato a una storia vera, con Elizabeth Banks, Keri Russell e Ray Liotta.

A Los Angeles, su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, quattro amiche raggiungono la fatidica soglia dei 40 anni in "Friends with Money", una commedia al femminile con Jennifer Aniston, Joan Cusack, Frances McDormand e Catherine Keener. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), rivivi l'epica storia di "Balla coi lupi [Extended Version]", un western diretto e interpretato da Kevin Costner, vincitore di 7 Oscar. Un tenente si ritrova in simbiosi con il popolo Sioux. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, ridi con "Finalmente la felicità", una commedia romantica con Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero. Un professore scopre di avere una sorella brasiliana e decide di incontrarla.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, ripercorri "La gang di Gridiron" con Dwayne Johnson, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, immergiti nelle "Le relazioni pericolose" di Stephen Frears, un film premiato con 3 Oscar ambientato nella Parigi del 700. Buona visione!

Into Darkness - Star Trek

Secondo capitolo firmato J.J. Abrams della saga reboot. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e fermare i folli piani di Marcus.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Morto tra una settimana... o ti... ridiamo i soldi

Black comedy in stile british con Tom Wilkinson. Uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere. Cambiera' idea, ma l'assassino ha intenzione di rispettare gli accordi...

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Natale mi sposo

Commedia con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed Elisabetta Canalis. Un semplice cuoco ha l'occasione di dimostrare di essere un grande chef organizzando un banchetto di nozze a St. Moritz.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una spia al liceo

Commedia con Miley Cyrus, agente sotto copertura. Ingaggiata dall'FBI, una giovane detective si finge una studentessa per indagare sulla figlia di un pentito. Ne scoprira' delle belle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Le ultime 24 ore

Ethan Hawke in un fanta-action dai produttori di "John Wick". L'agente Travis Conrad, ucciso durante uno scontro a fuoco, viene riportato in vita per terminare la sua missione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cocainorso

Ispirato a una storia vera, survival movie di Elizabeth Banks con Keri Russell e Ray Liotta. Dopo aver ingerito il carico di cocaina di un aereo precipitato, un orso scatena la sua furia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Friends with Money

Jennifer Aniston, Joan Cusack, Frances McDormand e Catherine Keener in una commedia al femminile. Los Angeles: quattro amiche toccano la fatidica soglia dei 40 anni e fanno un bilancio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Balla coi lupi [Extended Version]

La versione estesa dell'epico western vincitore di 7 Oscar, diretto e interpretato da Kevin Costner. Un tenente, trasferito in territorio Sioux, entra in simbiosi col popolo pellerossa.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Finalmente la felicità

Leonardo Pieraccioni in una commedia romantica con Ariadna Romero. Un professore scopre di avere una sorella brasiliana, adottata a distanza dalla mamma, e decide di incontrarla.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La gang di Gridiron

Dwayne Johnson in una pellicola sportiva ispirata a una storia vera. L'educatore di un riformatorio mette insieme una squadra di football per partecipare al campionato giovanile.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le relazioni pericolose

3 Oscar al film di Stephen Frears dal romanzo di de Laclos, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Una storia di vendetta e seduzione nella Parigi del 700.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)