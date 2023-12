Sky Cinema e NOW: Papa' Scatenato, Lunedi 11 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) sua su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per una risata con "Papà scatenato", una commedia che vede Robert De Niro protagonista insieme a Sebastian Maniscalco. Un viaggio a casa dei genitori della fidanzata si trasforma in un incontro esplosivo, con il padre di De Niro di vecchia tradizione siciliana. E se arrivi tardi su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) comincia anche alle 21:45. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), immergiti nella storia vera di un gangster della droga con "Blow". Johnny Depp interpreta George Jung, il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di Pablo Escobar, negli anni '70. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, ridi con "Un Natale con i fiocchi", una commedia firmata Sky Cinema che vede Alessandro Gassmann e Silvio Orlando. Un poliziotto incontra un vecchio amico che lavora come autista per i rapinatori, dando inizio a una serie di eventi esilaranti.

Per un'avventura fantastica su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, segui "A Magical Journey" con Jean Reno e Virginie Ledoyen. Un'orfana di 11 anni ha meno di un giorno di tempo per scoprire la verità sui suoi genitori, scappando dalla casa della malvagia zia. Azione pura su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "xXx - Il ritorno di Xander Cage". Vin Diesel torna in azione nel terzo capitolo della saga, affrontando minacce globali con uno stile unico. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti nel thriller "Alex Cross - La memoria del killer". Tyler Perry interpreta il detective Alex Cross, che insegue un pericoloso serial killer.

Intrighi romantici su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00 con "Passengers". Jennifer Lawrence e Chris Pratt si risvegliano 90 anni prima del previsto durante un viaggio spaziale, dando inizio a una storia d'amore unica. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, vivi la guerra attraverso gli occhi di Louis Zamperini in "Unbroken", un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e sceneggiato dai fratelli Coen.

Rivivi l'azione di "Into Darkness - Star Trek" su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, goditi la black comedy "Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi" con Tom Wilkinson. Buona visione!

Papà scatenato

Robert De Niro in una commedia con Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei facoltosi genitori della fidanzata. Un incontro esplosivo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Blow

Johnny Depp nella storia vera di un gangster della droga. Anni '70: George Jung diventa il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di Pablo Escobar. (USA 2001)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un Natale con i fiocchi

Alessandro Gassmann e Silvio Orlando in una commedia firmata Sky Cinema. Un poliziotto incontra dopo anni un vecchio amico che sbarca il lunario facendo l'autista per i rapinatori.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

A Magical Journey

Avventura fantastica con Jean Reno e Virginie Ledoyen. Scappata dalla casa della malvagia zia, un'orfana di 11 anni ha meno di un giorno di tempo per scoprire la verita' sui suoi genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

xXx - Il ritorno di Xander Cage

Vin Diesel nel terzo capitolo della saga action con Samuel L. Jackson e la partecipazione di Neymar. Un'arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Alex Cross - La memoria del killer

Thriller di Rob Cohen con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno, dal romanzo di James Patterson. Il detective Alex Cross insegue il serial killer che ha assassinato sua moglie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Passengers

Jennifer Lawrence e Chris Pratt nel film di fantascienza di Morten Tyldum ("The Imitation Game"). Durante un viaggio spaziale due passeggeri si risvegliano 90 anni prima del previsto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Unbroken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Into Darkness - Star Trek

Secondo capitolo firmato J.J. Abrams della saga reboot. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e fermare i folli piani di Marcus.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Morto tra una settimana... o ti... ridiamo i soldi

Black comedy in stile british con Tom Wilkinson. Uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere. Cambiera' idea, ma l'assassino ha intenzione di rispettare gli accordi...

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)