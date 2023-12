Sky Cinema e NOW: Gasoline Alley, Martedi 12 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per un intenso action-thriller con "Gasoline Alley", protagonista Devon Sawa insieme a Luke Wilson e Bruce Willis. Un uomo sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood collabora con due detective per scoprire la verità. Successivamente, su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti nella storia vera di "The Walk - La strada della libertà". Terrence Howard e Malcolm McDowell interpretano un agente irlandese che deve scortare studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi a Boston nel 1974. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, regalati un tuffo nella fantasia con "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato". Gene Wilder guida cinque bambini in un incredibile tour della sua inaccessibile fabbrica di dolciumi.

Per una risata su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, segui la commedia campione d'incassi "10 giorni senza mamma", con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Giulia si concede una vacanza a Cuba, lasciando il marito ad occuparsi dei figli. Sci-fi appassionante su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "Supercollider". Un guasto a un enorme acceleratore di particelle catapulta uno scienziato in una dimensione alternativa apocalittica. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti nell'affascinante fanta-action "Transcendence" con Johnny Depp, Rebecca Hall e Morgan Freeman. Un esperto di intelligenza artificiale ferito dai terroristi sviluppa poteri illimitati dopo essere stato connesso a un computer.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), vivi l'eros e il romanticismo con "Cinquanta sfumature di grigio", tratto dal romanzo di E. L. James. Dakota Johnson e Jamie Dornan interpretano una studentessa coinvolta in un rapporto trasgressivo con un uomo ricco e misterioso. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, goditi "Vivere", una storia diretta da Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini. L'arrivo di una ragazza alla pari irlandese rompe gli equilibri di una coppia in crisi. Per una commedia dissacrante su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, ridi con "Ci vediamo domani" di Enrico Brignano. Un quarantenne apre un'agenzia funebre in un paesino abitato da ultranovantenni, ma i vecchietti non hanno intenzione di passare a miglior vita.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, revivi "Papà scatenato" con Robert De Niro, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, immergiti nella storia vera di "Blow" con Johnny Depp. Buona visione!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verita'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Walk - La strada della libertà

Terrence Howard e Malcolm McDowell in un film tratto da una storia vera. Boston, 1974: un agente irlandese deve scortare alcuni studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Gene Wilder in un inno alla fantasia, dal romanzo di Roald Dahl. Lo stravagante Willy Wonka accompagna cinque bambini in un tour all'interno della sua inaccessibile fabbrica di dolciumi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

10 giorni senza mamma

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nella commedia campione d'incassi di Alessandro Genovesi. Giulia si concede una vacanza a Cuba lasciando il marito ad occuparsi dei figli.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Supercollider

Sci-fi movie con Robin Dunne ambientato in un universo parallelo. Il guasto di un enorme acceleratore di particelle catapulta uno scienziato in una dimensione alternativa apocalittica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Transcendence

Fanta-action con Johnny Depp, Rebecca Hall e Morgan Freeman. Ferito dai terroristi, uno studioso di intelligenza artificiale viene connesso a un computer e sviluppa poteri illimitati.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cinquanta sfumature di grigio

Eros e romanticismo per Dakota Johnson e Jamie Dornan, dal romanzo di E. L. James. Una studentessa viene sedotta da un uomo ricco e misterioso che la coinvolge in un rapporto trasgressivo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vivere

Francesca Archibugi dirige Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini nella storia di due coniugi in crisi. L'arrivo di una ragazza alla pari irlandese rompe i precari equilibri di una coppia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ci vediamo domani

Enrico Brignano in una commedia dissacrante. Un quarantenne apre un'agenzia funebre in un paesino abitato da ultranovantenni, ma i vecchietti non hanno intenzione di passare a miglior vita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Papà scatenato

Robert De Niro in una commedia con Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei facoltosi genitori della fidanzata. Un incontro esplosivo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blow

Johnny Depp nella storia vera di un gangster della droga. Anni '70: George Jung diventa il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di Pablo Escobar.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)