Sky Cinema e NOW: Benvenuti al Nord, Mercoledi 13 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per una divertente commedia con "Benvenuti al Nord", il sequel di "Benvenuti al Sud". Claudio Bisio e Alessandro Siani scambiano i loro ruoli, e a Milano, le vite di Alberto e Mattia si incrociano nuovamente. In contemporanea su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti nel biopic "Nato il quattro luglio" di Oliver Stone, che ha valso a Tom Cruise due Oscar. La storia di Ron Kovic, paralizzato durante la guerra del Vietnam, diventa un leader pacifista al suo ritorno in patria. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, goditi la commedia natalizia Sky Original "A Christmas Number One", con Freida Pinto e Iwan Rheon. Una manager cerca il successo natalizio per la sua boy band, scoprendo un brano perfetto scritto da un musicista metal.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), rivivi la magia de "I Goonies", una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg, diretta da Richard Donner. Un gruppo di ragazzi segue una mappa che li porta alla ricerca del leggendario tesoro di un pirata. Azione intensa su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "3 Days To Kill", dove Kevin Costner interpreta un agente della CIA gravemente malato che accetta una missione per un farmaco sperimentale. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti nell'horror con "Halloween Ends", il terzo capitolo della trilogia sequel-reboot diretta da David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis.

Ridi con "Bros" su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, una vivace commedia romantica di Nicholas Stoller con Billy Eichner, che interpreta un leader della comunità gay alla ricerca di una relazione seria. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, vivi l'impresa disperata raccontata da Peter Weir in "The Way Back", con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell, dove un gruppo di uomini evade da un lager siberiano. Per una black comedy esilarante su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, goditi "Cose nostre - Malavita", diretta da Luc Besson e con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, sperimenta l'action-thriller "Gasoline Alley" con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, segui "The Walk - La strada della libertà" con Terrence Howard e Malcolm McDowell. Buona visione!

Benvenuti al Nord

Scambio di ruoli fra Claudio Bisio e Alessandro Siani nel sequel di "Benvenuti al Sud". A Milano, le vite di Alberto e di Mattia, trasferito nel capoluogo lombardo, si incrociano di nuovo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Nato il quattro luglio

Due Oscar al biopic di Oliver Stone con Tom Cruise. La vera storia di Ron Kovic: rimasto paralizzato nell'inferno del Vietnam, torna in patria e diventa un leader pacifista.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Christmas Number One

Commedia natalizia Sky Original con Freida Pinto e Iwan Rheon. In cerca di un successo natalizio per la sua boy band, una manager trova un brano perfetto, scritto da un musicista metal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Goonies

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

3 Days To Kill

Kevin Costner in un action scritto da Luc Besson. Parigi: un agente della CIA gravemente malato accetta un'ultima missione in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Halloween Ends

Jamie Lee Curtis nel terzo capitolo della trilogia sequel-reboot di David Gordon Green. Michael Myers sembra sparito, finche' un brutale omicidio non turba la cittadina di Haddonfield.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Bros

Vivace commedia romantica di Nicholas Stoller con Billy Eichner. Leader della comunita' gay, Bobby non riesce ad avere una relazione seria finche' non incontra Aaron, molto diverso da lui.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cose nostre - Malavita

Luc Besson dirige Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una black comedy. Sotto tutela dell'FBI in Francia, un ex boss non rinuncia ai modi da gangster provocando esilaranti malintesi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verita'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Walk - La strada della libertà

Terrence Howard e Malcolm McDowell in un film tratto da una storia vera. Boston, 1974: un agente irlandese deve scortare alcuni studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)