Sky Cinema e NOW: Una notte violenta e silenziosa, Giovedi 14 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per una notte intensa con "Una notte violenta e silenziosa", un action di Tommy Wirkola con David Harbour, Beverly D'Angelo e John Leguizamo. La Vigilia, una banda prende in ostaggio una famiglia, scatenando l'ira di Babbo Natale. Inoltre, alle 21:45 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), potrai rivedere il film. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti nel dramma corale "Saturno contro", diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenità di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

Per gli amanti della danza, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, c'è "Step Up", una storia d'amore a passo di danza con Channing Tatum. Un giovane malvivente, condannato ai servizi sociali in una scuola di ballo, scopre di avere talento e inizia il suo riscatto. Azione e suspense su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "Source Code", un fanta-thriller con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan, dove un soldato americano rivive più volte gli ultimi minuti prima di un attentato per scoprire il colpevole. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), immergiti nell'avvincente thriller "The Game - Nessuna regola" di David Fincher, con Michael Douglas e Sean Penn, dove un uomo d'affari riceve in regalo l'iscrizione a un gioco di ruolo che si trasforma in un incubo.

Per una love story soprannaturale su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, c'è "Adaline - L'eterna giovinezza" con Blake Lively, dove il personaggio smette di invecchiare dopo un incidente, ma un incontro la convince a rivelare il suo segreto. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), vivi l'elogio della fantasia con "Neverland - Un sogno per la vita", dove Johnny Depp e Kate Winslet portano sullo schermo la creazione di Peter Pan da parte di James M. Barrie. Ridi con "Miss Detective" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, una commedia a tinte rosa con Sandra Bullock, dove l'FBI invia un'agente in incognito fra le concorrenti di Miss America per fermare un killer.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, rivivi "Benvenuti al Nord", il sequel di "Benvenuti al Sud" con lo scambio di ruoli fra Claudio Bisio e Alessandro Siani a Milano, dove le vite di Alberto e Mattia si incrociano di nuovo. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, puoi rivedere "Nato il quattro luglio", il biopic di Oliver Stone con Tom Cruise, la vera storia di Ron Kovic, un veterano paralizzato del Vietnam che diventa un leader pacifista. Buona visione!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Una notte violenta e silenziosa

David Harbour in un action di Tommy Wirkola con Beverly D'Angelo e John Leguizamo. La notte della Vigilia, una banda prende in ostaggio una famiglia, scatenando l'ira di Babbo Natale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Saturno contro

Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenita' di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Step Up

Storia d'amore a passo di danza con Channing Tatum. Un giovane malvivente, condannato ai servizi sociali in una scuola di ballo, scopre di avere talento e inizia il suo riscatto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Source Code

Fanta-thriller con Jake Gyllenhaal e Michelle Monaghan. Un soldato americano rivive piu' volte gli ultimi minuti che precedono un attentato nel tentativo di scoprire il colpevole.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Game - Nessuna regola

Michael Douglas e Sean Penn in un avvincente thriller di David Fincher. Un uomo d'affari riceve in regalo dal fratello l'iscrizione a un gioco di ruolo. Sara' l'inizio di un incubo

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Adaline - L'eterna giovinezza

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente, ma l'incontro con Ellis la convincera' a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Neverland - Un sogno per la vita

Johnny Depp e Kate Winslet in un elogio della fantasia. Londra, 1904. Lo scrittore James M. Barrie trova l'ispirazione per creare il personaggio di Peter Pan. Oscar alla colonna sonora.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miss Detective

Sandra Bullock in una commedia a tinte rosa. Per fermare un killer che ha promesso di colpire durante l'elezione di Miss America, l'FBI invia un'agente in incognito fra le concorrenti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Benvenuti al Nord

Scambio di ruoli fra Claudio Bisio e Alessandro Siani nel sequel di "Benvenuti al Sud". A Milano, le vite di Alberto e di Mattia, trasferito nel capoluogo lombardo, si incrociano di nuovo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Nato il quattro luglio

Due Oscar al biopic di Oliver Stone con Tom Cruise. La vera storia di Ron Kovic: rimasto paralizzato nell'inferno del Vietnam, torna in patria e diventa un leader pacifista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)